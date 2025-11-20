Откривена спомен плоча погинулим полицајцима

Извор:
АТВ
20.11.2025
21:36
Коментари:0
Обиљежавање је почело парастосом, након чега су делегације МУП-а, представници локалне заједнице и борачке организације града положили вијенце и запалили свијеће уз присуство породица погинулих.
Спомен плоча која је откривена испред Полицијске управе Приједор симбол је храбрости и жртве страдалих припадника.
„71. годиште, није био ожењен и тако то. Бол остаје али морамо ићи даље.“
Споменик је само мали показатељ да они који су дали своје животе за нашу слободу, нису заборављени", рекао је отац погинулог полицајца Милош Глигорић.
„Као што су ови момци били за вријеме рата заједно у садејству тако смо ми успјели организовати све са подручја Полицијске управе да направимо овај споменик у њихову част и да ове породице виде да ми још бринемо за њихове најмилије“, испричао је предсједник мјесне Борачке организације Центра јавне безбиједности Приједор Младен Гаврановић.
Поводом крсне славе, Полицијска управа Приједор организовала је Дан отворених врата за ученике основних школа и предшколског узраста и акцију Добровољног давања крви у којој је учествовало више од 50 припадника ПУ.
„Оно што је врло битно је да изградњом ове плоче чувамо сјећање на полицијске службенике који су дали живот за у борби за изградњу Републике Српске“, истакао је Начелник Полицијске управе Приједор Драган Милојица.
Откривању спомен-плоче присуствовали су Министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић и Министар МУП-а Републике Српске Жељко Будимир.
„Полиција РС и МУП је увијек са својим народом доказују то нажалост и ова имена која су страдала у рату али врло добро знамо да је неколицина припадника МУП-а и полицијских службеника погинула нажалост у миру, и док спавамо и док се радујемо и док тугујемо полиција је ту која брине за безбиједност и за јавни ред и мир“, нагласио је министар рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске Данијел Егић.
„Те породице морају знати да нису заборављене и ово је тај чин који показује да их се сјећамо а истовремено да се сјећамо и наше историје која је славна и то ми требамо да наглашавамо. Приједор је град који је пуно страдао и у Другом свјетском рату пуно страдао и у Одбрамбено-отаџбинском рату и један дио тог терета су изнијели полицајци и то не смијемо заборавити“, казао је министар МУП-а Републике Српске Жељко Будимир.
Након полагања вијенаца и одавања почасти за 74 полицајца припадника Полицијске управе Приједор, шест припадника Седмог одреда Специјалне бригаде полиције и четири припадника који су живот дали приликом обављања редовних задатака, скромно и у духу православних обичаја обиљежена је крсна слава.
