Цвијановић: Уједињеној Српској честитам деценију постојања и успјешног рада

20.11.2025
Уједињеној Српској и њеном предсједнику Ненаду Стевандићу честитам деценију постојања и успјешног рада, навела је Жељка Цвијановић потпредсједник СНСД-а.
"Са задовољством сам вечерас присуствовала прослави овог важног јубилеја. Домаћинима сам захвалила на дугогодишњој доброј сарадњи у оквиру наше коалиције, као и на свим заједничким, протеклим и будућим побједама", навела је Цвијановић на Инстаграму.
