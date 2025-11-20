Logo
Цвијановић: Уједињеној Српској честитам деценију постојања и успјешног рада

Извор:

АТВ

20.11.2025

21:20

Коментари:

0
Цвијановић: Уједињеној Српској честитам деценију постојања и успјешног рада
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Уједињеној Српској и њеном предсједнику Ненаду Стевандићу честитам деценију постојања и успјешног рада, навела је Жељка Цвијановић потпредсједник СНСД-а.

"Са задовољством сам вечерас присуствовала прослави овог важног јубилеја. Домаћинима сам захвалила на дугогодишњој доброј сарадњи у оквиру наше коалиције, као и на свим заједничким, протеклим и будућим побједама", навела је Цвијановић на Инстаграму.

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
