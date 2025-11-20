Завршни скуп СДС-а у Бањалуци; Блануша: Српска може и мора боље

20.11.2025
21:18
Коментари:1
Кандидат Српске демократске странке на пријевременим изборима за предсјнедика Републике Српске, Бранко Блануша поручио је на завршном предизборном скупуу Бањалуци да је то његов град, град у којем је рођен, одрастао, школовао се и у којем живи.
Блануша је нагласио да је његов циљ да се отвори права борба против корупције и криминала.
Регион
Свештеник из Хрватске осуђен због педофилије
- Дошло је вријеме да се Република Српска и њене институције врате грађанима - рекао је Блануша.
Вршилац дужности предсједика Српске демократске странке Јовица Радуловић рекао је да се захваљује свима онима који су поджали њиховог кандиата за предсјнедика Републике Српске.
- Сви знамо шта ће се догодити у недељу, а то је побједа Блануше - рекао је Радуловић.
Кандидатуру Бранка Блануше подржали су предствници Покрета сигурна Српска, Народног фронта, Листе за праву и ред.
Хроника
У аутомобилу пронађено тијело мушкарца
Поручили су бирачима да у недјељу на биралиштима глас дају кандидату СДС-а Бранку Блануши јер то глас за промјене које су, како кажу, непходне овом друштву.
Убијеђени су, кажу у његову побједу јер је ријеч о пристојном и оствареном човјеку који ће, сматрају, Републику Српску успјешно представљати на унутрашњем и међународном плану.
Кажу да су избори 23. новембра и својеврстан тест за грађане Републике Српске да ли желе борбу против криминала и корупције и једнакост свих грађана пред законом.
Занимљивости
Како ће ретроградни Меркур утицати на ваш подзнак?
Блануша истиче да Република Српска може и мора боље и позвао бираче да изађу на изборе како би она поново била поносна.
Република Српска
2 ч0
Свијет
3 ч0
Емисије
3 ч0
БиХ
3 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму