Изборна ноћ: Ванредни предсједнички избори у Републици Српској

Извор:

АТВ

20.11.2025

20:40

Специјалну емисију 'Изборна ноћ' посвећену ванредним предсједничким изборима у Републици Српској можете пратити у нашем програму у недјељу од 20 часова.

Разговарамо са политиколозима и аналитичарима, а наши репортери јављаће се са свих важних локација са провјереним информацијама.

Како ће гласати грађани Српске?

Колика ће бити излазност?

Како ће протећи пребројавање гласова и хоће ли бити изненађујућих исхода?

У емисији ‘Изборна ноћ' сазнајте прве резултате, атмосферу у изборним штабовима од Бањалуке, преко Добоја, Бијељине, Источног Сарајева, па све до Требиња, анализе и мишљења предвиђања политичке ситуације након избора, прве реакције кандидата, али и мишљење и реакције грађана Републике Српске.

Емисију уређују и воде Драгана Божић и Дејан Рауш.

Емисију можете пратити и УЖИВО на нашем порталу www.atvbl.rs

