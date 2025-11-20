Изборна ноћ: Ванредни предсједнички избори у Републици Српској

Извор:
АТВ
20.11.2025
20:40
Специјалну емисију 'Изборна ноћ' посвећену ванредним предсједничким изборима у Републици Српској можете пратити у нашем програму у недјељу од 20 часова.
Разговарамо са политиколозима и аналитичарима, а наши репортери јављаће се са свих важних локација са провјереним информацијама.
Како ће гласати грађани Српске?
Колика ће бити излазност?
Како ће протећи пребројавање гласова и хоће ли бити изненађујућих исхода?
У емисији ‘Изборна ноћ' сазнајте прве резултате, атмосферу у изборним штабовима од Бањалуке, преко Добоја, Бијељине, Источног Сарајева, па све до Требиња, анализе и мишљења предвиђања политичке ситуације након избора, прве реакције кандидата, али и мишљење и реакције грађана Републике Српске.
Емисију уређују и воде Драгана Божић и Дејан Рауш.
Емисију можете пратити и УЖИВО на нашем порталу www.atvbl.rs
