Logo
Large banner

Битно: Исламизација Европе

Извор:

АТВ

19.11.2025

15:08

Битно: Исламизација Европе

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о исламизацији Европе. Мијења ли се Европа брже него икада у својој савременој историји?

Миграције, економска напетост и несигурност, политичка превирања и дубоке демографске пукотине отвориле су простор за нову друштвену реалност – и за нову ријеч која се данас изговара готово свакодневно: исламизација Европе.

Да ли је ријеч о стварном процесу, политичком миту или погрешно схваћеној статистици?

За 'Битно' говоре: Милош Шолаја, професор на Факултету политичких наука у Бањалуци, Саша Мићин, професор на Факултету безбједносних наука у Бањалуци, Владе Симовић, професор на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци и Срђа Трифковић, историчар и публициста.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана. Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Подијели:

Тагови:

АТВ

Битно

Дејан Рауш

Large banner

Више из рубрике

pr id parla

Емисије

'ПарлАТВмент': Разговор са Вилијамом Монтгомеријем

3 ч

0
Битно: Квалитет ваздуха

Емисије

Битно: Квалитет ваздуха

1 д

0
У првом плану: Срђан Амиџић

Емисије

У првом плану: Срђан Амиџић

2 д

0
Пустињска превара: Урнебесна пљачка

Емисије

Пустињска превара: Урнебесна пљачка

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

31

Ево зашто никако не би требало сушити веш на радијатору

17

21

Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

17

09

Роџер Федерер примљен у Кућу славних

17

05

Јавор: Спортска дворана у Омарској биће завршена за шест мјесеци

16

52

Остојић: Исплатом ПДВ-а Бијељини пао је једини изговор - град до петка да измири сва дуговања

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner