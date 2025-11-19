Битно: Исламизација Европе

Извор:
АТВ
19.11.2025
15:08
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о исламизацији Европе. Мијења ли се Европа брже него икада у својој савременој историји?
Миграције, економска напетост и несигурност, политичка превирања и дубоке демографске пукотине отвориле су простор за нову друштвену реалност – и за нову ријеч која се данас изговара готово свакодневно: исламизација Европе.
Да ли је ријеч о стварном процесу, политичком миту или погрешно схваћеној статистици?
За 'Битно' говоре: Милош Шолаја, професор на Факултету политичких наука у Бањалуци, Саша Мићин, професор на Факултету безбједносних наука у Бањалуци, Владе Симовић, професор на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци и Срђа Трифковић, историчар и публициста.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана. Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
