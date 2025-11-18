Logo
Битно: Квалитет ваздуха

18.11.2025

11:27

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о квалитету ваздуха.

Причамо о здравственим ризицима аерозагађења, утицају на природу и екосистеме, киселим кишама, као и посљедицама по урбани биодиверзитет.

Откривамо како густе магле и смањење видиљивости у саобраћају утичу на пораст саобраћајних незгода и безбједност пјешака и бициклиста.

За 'Битно' говоре: Душица Пешевић, шеф Катедре заштите животне средине на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци, Миленко Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја и проф. др Мирко Станетић, пулмолог.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана. Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

