Битно: Квалитет ваздуха

Извор:
АТВ
18.11.2025
11:27
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о квалитету ваздуха.
Причамо о здравственим ризицима аерозагађења, утицају на природу и екосистеме, киселим кишама, као и посљедицама по урбани биодиверзитет.
Откривамо како густе магле и смањење видиљивости у саобраћају утичу на пораст саобраћајних незгода и безбједност пјешака и бициклиста.
За 'Битно' говоре: Душица Пешевић, шеф Катедре заштите животне средине на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци, Миленко Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја и проф. др Мирко Станетић, пулмолог.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана. Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
