У првом плану: Срђан Амиџић

Извор:
АТВ
17.11.2025
14:45
'У првом плану' овог уторка је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
Говориће о актуелним политичким и економским темама, функционисању институција Републике Српске и БиХ, буџету БиХ, као и о међународним односима Републике Српске.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.
