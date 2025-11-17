Logo
Large banner

У првом плану: Срђан Амиџић

Извор:

АТВ

17.11.2025

14:45

У првом плану: Срђан Амиџић

'У првом плану' овог уторка је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.

Говориће о актуелним политичким и економским темама, функционисању институција Републике Српске и БиХ, буџету БиХ, као и о међународним односима Републике Српске.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.

Подијели:

Тагови:

АТВ

У првом плану

Драгана Рајић

Large banner

Више из рубрике

Пустињска превара: Урнебесна пљачка

Емисије

Пустињска превара: Урнебесна пљачка

1 д

0
Адрија Самит 2025: Панел Милорада Додика и Милоша Вучевића

Емисије

Адрија Самит 2025: Панел Милорада Додика и Милоша Вучевића

2 д

0
Нови идент

Емисије

У микс зони са Јованом: Кик-бокс клуб 'Арес Џим'

2 д

0
енерго ново

Емисије

Енерго клуб: Проблеми, инвестиције и мрежарина – преглед енергетског сектора Српске

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner