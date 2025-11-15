Logo
Енерго клуб: Проблеми, инвестиције и мрежарина – преглед енергетског сектора Српске

АТВ

15.11.2025

13:09

Овонедјељни 'Енерго клуб' доноси причу о закључцима тематске сједнице Владе о енергестком сектору Српске.

Шта су проблеми и изазови, а шта рјешења и планови?

Истражујемо да ли су стале енерго инвестиције.

Разговарaмо са Огњеном Куљићем, директором 'Електро-Херцеговине', о цијенама мрежарине.

‘Енерго клуб’ пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.

Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.

АТВ

Енерго клуб

Бојан Носовић

Теодора Бјелогрлић

