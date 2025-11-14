Logo
Битно: Европски пут БиХ

АТВ

14.11.2025

16:56

Битно: Европски пут БиХ

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о европском путу БиХ и главног именовању преговарача.

За 'Битно' говоре: Златан Клокић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске, проф. др Нина Сајић, професор међународних односа на ФПН-у УНИБЛ, Невенка Савић, директор Дирекције за европске интеграције БиХ од 2009. до 2015. године, проф др. Југослав Јовичић, каријерни дипломата, Миа Карамехић-Абазовић, члан Заједничке комисије Парламента БиХ за европске интеграције и замјеник предсједавајуће Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање и Мирослав Вујичић, замјеник предсједавајућег Заједничке комисије Парламента БиХ за европске интеграције и члан Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана. Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Андреа Јаглица

Битно

