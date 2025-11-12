Logo
'ПарлАТВмент': Гдје иде овај свијет?

12.11.2025

15:21

pr id parla
Фото: atv

'ПарлАТВмент' овог четвртка о глобалним, регионалним и локалним изазовима.

Француска се спрема за рат, Европска унија формира обавјештајну службу, руско-украјинском сукобу не назире се крај; Хрвати ће поново у војску док хулигани забрањују српску културу, сарајевски полицајци његују тековине ханџар дивизије

‘Quo vadis’ овај свијет?

Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.

‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.

Тагови:

АТВ

Парламент

Предраг Ћурковић

