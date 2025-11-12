'ПарлАТВмент': Гдје иде овај свијет?

12.11.2025
15:21
'ПарлАТВмент' овог четвртка о глобалним, регионалним и локалним изазовима.
Француска се спрема за рат, Европска унија формира обавјештајну службу, руско-украјинском сукобу не назире се крај; Хрвати ће поново у војску док хулигани забрањују српску културу, сарајевски полицајци његују тековине ханџар дивизије
‘Quo vadis’ овај свијет?
Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.
‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.
