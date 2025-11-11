Logo
Битно: Трговска гора

Извор:

АТВ

11.11.2025

09:06

Битно: Трговска гора

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о Трговској гори.

За 'Битно' говоре: Борислав Бојић, координатор правног и експертског тима БиХ за Трговску гору, Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Марио Црнковић, предсједник Удружења 'Green team’ и Јосип Лебенгер, директор Фонда за финансирање разградње Нуклеарне електране 'Кршко'.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Инес Ђанковић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

