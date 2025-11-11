Битно: Трговска гора

Извор:
АТВ
11.11.2025
09:06
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о Трговској гори.
За 'Битно' говоре: Борислав Бојић, координатор правног и експертског тима БиХ за Трговску гору, Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Марио Црнковић, предсједник Удружења 'Green team’ и Јосип Лебенгер, директор Фонда за финансирање разградње Нуклеарне електране 'Кршко'.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Инес Ђанковић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
