Битно: Образовни систем Републике Српске

Извор:
АТВ
13.11.2025
15:16
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о усклађености образовног система и тржишта рада у Републици Српској.
За 'Битно' говоре: Бојана Кос, помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих у Министарству просвјете и културе Републике Српске, Саша Трвић, Унија послодаваца Републике Српске,
Милена Ђуђић, координатор пројекта Инова у Подручној привредној комори, Бањалука, Дамјан Шкипина, директор Завода за запошљавање Републике Српске.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана. Емисију 'Битно' уређује и води Милица Ного.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
