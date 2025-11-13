Logo
Битно: Образовни систем Републике Српске

Извор:

АТВ

13.11.2025

15:16

Битно: Образовни систем Републике Српске
Фото: атв

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о усклађености образовног система и тржишта рада у Републици Српској.

За 'Битно' говоре: Бојана Кос, помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих у Министарству просвјете и културе Републике Српске, Саша Трвић, Унија послодаваца Републике Српске,

Милена Ђуђић, координатор пројекта Инова у Подручној привредној комори, Бањалука, Дамјан Шкипина, директор Завода за запошљавање Републике Српске.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана. Емисију 'Битно' уређује и води Милица Ного.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

