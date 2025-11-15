Logo
У микс зони са Јованом: Кик-бокс клуб 'Арес Џим'

АТВ

15.11.2025

16:15

Нови идент
Фото: АТВ

У новој епизоди 'У микс зони са Јованом' водимо вас право у ринг. Наша Јована Миљеновић поново је обукла рукавице и ушла у борбу раме уз раме са младим, талентованим борцима из Кик-бокс клуба 'Арес Џим'.

Под будним оком успјешног Дениса Марјановића, ови млади спортисти на сваком тренингу дају своју максимум и помијерају границе.

Шта их мотивише и како се припремају за велика такмичења?

Све то и још много занимљивих тренутака из ринга, погледајте у новој епизоди.

Ауторски серијал Јоване Видовић, уредника и водитеља у спортској редакцији, доноси занимљиве и поучне приче младих спортиста, много добре забаве, игара и правог спортског духа.

'У микс зони са Јованом' – понедјељак у 20 часова и 10 минута.

Тагови:

АТВ

У микс зони са Јованом

Јована Миљеновић

