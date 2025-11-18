Монтгомери: Америка сада има другачији приступ Балкану, вријеме је да оде ОХР

Извор:
СРНА
18.11.2025
12:22
Коментари:0
Бивши амерички амбасадор Вилијам Монтгомери изјавио је да Сједињене Државе сада имају предсједника чији је приступ западном Балкану другачији и да је сигуран да ће бити другачији и поглед на Републику Српску, на шта указује и укидање санкција.
Монтгомери је рекао новинарима у Бањалуци да САД и нова америчка администрација већ раде на промјени односа према западном Балкану.
"Добар је знак што су санкције укинуте и ако ће било ко радити на промјени тог односа, то је администрација Доналда Трампа", изјавио је Монтгомери уочи разговора са студентима Филозофског факултета о његовој књизи "Не/дипломатски животи", преведеној на српски језик.
Србија
Монтгомери: Трампова администрација ће вјероватно бити наклоњена Србима
Монтгомери је истакао да је постојање ОХР-а једно од горућих питања са којим он лично има проблем, јер 30 година послије рата постоји високи представник и БиХ нема своју земљу у рукама.
"Као да је земља друге категорије. Вријеме је да се ове ствари мијењају", поручио је Монтгомери.
Говорећи о 30 година од потписивања Дејтонског мировног споразума, он је рекао да га треба посматрати у свјетлу споразума о примирју који је свим странама дао прилику да заступају своја права и да искористе прелазни период да донесу заједничке одлуке и резолуције.
"Дејтонском мировном споразуму се приступа као некој чврсто писаној ријечи, а грађанима су потребне промјене и прилагођавања", рекао је Монтгомери.
Србија
Монтгомери: Куртијев највиши циљ је етничко чишћење Срба са Косова
Говорећи о својој књизи "Не/дипломатски животи", он је навео да постоје различите врсте дипломата попут оних који обављају официјелне дужности као што су одласци на пријеме, промоције и службене посјете, али да је његов поглед нешто више од тога, а то је да је потребан додир са људима, разговор с њима и упознавање са приликама.
Најновије
Најчитаније
14
40
14
37
14
32
14
30
14
21
Тренутно на програму