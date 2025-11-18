Logo
Large banner

Трамп шаље Националну гарду у Лос Анђелес?

Извор:

Агенције

18.11.2025

07:33

Коментари:

0
Америчка војска
Фото: George Pak/Pexels

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће, ако буде потребно, послати трупе Националне гарде у Лос Анђелес како би се осигурала безбједност града током Свјетског првенства у фудбалу 2026. године.

- Волим Лос Анђелес. Ако желе помоћ током овог периода, волио бих да пошаљем Националну гарду или кога год је потребно да им помогне - рекао је Трамп новинарима током догађаја са предсједником ФИФА Ђанијем Инфантином у Овалном кабинету.

У јуну је Трамп започео распоређивање специјалних снага у велике градове ради борбе против криминала.

Национална гарда САД и друге снаге распоређене су у Лос Анђелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис, Портланд и Сан Франциско.

Међутим, ова пракса се често суочавала са отпором окружних судија, који су утврдили да су поступци администрације Доналда Трампа незаконити.

Свјетско првенство у фудбалу 2026. године требало би да се одржи од 11. јуна до 19. јула у Канади, Мексику и Сједињеним Државама. Ово ће бити прво Свјетско првенство на којем ће учествовати 48 националних репрезентација и прво које ће се одржати у три земље, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Nacionalna garda

svjetsko prvenstvo u fudbalu

SAD

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трагедија у БиХ: Младић погинуо током радова у шуми

Хроника

Трагедија у БиХ: Младић погинуо током радова у шуми

34 мин

0
Гори небодер Вјесника у Загребу, снимци су драматични

Регион

Гори небодер Вјесника у Загребу, снимци су драматични

44 мин

0
Сједница Савјета безбједности УН

Свијет

Усвојена америчка резолуција о Гази

49 мин

0
Затвор

Хроника

Држављанин БиХ из затвора у Аустрији водио нарко банду

1 ч

0

Више из рубрике

Сједница Савјета безбједности УН

Свијет

Усвојена америчка резолуција о Гази

49 мин

0
Оператер поштедио Украјинца јер се крстио

Свијет

Дрон ишао ка Украјинцу, због једног покрета оператер га поштедио

1 ч

0
Мушкарцу поријеклом из БиХ суде за убиство оца

Свијет

Мушкарцу поријеклом из БиХ суде за убиство оца

8 ч

0
Орбан o додатном финансирању Кијева: Као помагање алкохоличару још једним пакетом вотке

Свијет

Орбан o додатном финансирању Кијева: Као помагање алкохоличару још једним пакетом вотке

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

56

Она је жена чувеног Пикца: Прелијепа глумица освојила Америку, а због љубави остала у Србији

07

52

Бејби бум: У Српској рођена 31 беба

07

46

Пао снијег на Бјелашници, Јахорини и Влашићу

07

42

Ултиматум Зеленском због корупције

07

33

Почиње ретроградни Меркур у Стријелцу: Овај знак ће се суочити са посебним изазовима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner