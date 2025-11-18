Трамп шаље Националну гарду у Лос Анђелес?

Извор:
Агенције
18.11.2025
07:33
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће, ако буде потребно, послати трупе Националне гарде у Лос Анђелес како би се осигурала безбједност града током Свјетског првенства у фудбалу 2026. године.
- Волим Лос Анђелес. Ако желе помоћ током овог периода, волио бих да пошаљем Националну гарду или кога год је потребно да им помогне - рекао је Трамп новинарима током догађаја са предсједником ФИФА Ђанијем Инфантином у Овалном кабинету.
У јуну је Трамп започео распоређивање специјалних снага у велике градове ради борбе против криминала.
Национална гарда САД и друге снаге распоређене су у Лос Анђелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис, Портланд и Сан Франциско.
Међутим, ова пракса се често суочавала са отпором окружних судија, који су утврдили да су поступци администрације Доналда Трампа незаконити.
Свјетско првенство у фудбалу 2026. године требало би да се одржи од 11. јуна до 19. јула у Канади, Мексику и Сједињеним Државама. Ово ће бити прво Свјетско првенство на којем ће учествовати 48 националних репрезентација и прво које ће се одржати у три земље, преноси Срна.
