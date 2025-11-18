Усвојена америчка резолуција о Гази

Извор:
Б92
18.11.2025
07:08
Савјет безбједности Уједињених нација усвојио је резолуцију коју су саставиле Сједињене Америчке Државе у знак подршке мировном плану предсједника САД Доналда Трампа за Појас Газе.
УН су одобриле план САД којим се овлашћују међународне стабилизационе снаге у Гази и потенцијални будући пут до палестинске државе, преноси АП.
Тринаест од 15 чланица Савјета безбједности УН гласало је за документ, док су Русија и Кина биле уздржане, преноси ТАСС.
Раније данас, палестинска милитантна група Хамас саопштила је, у своје и у име других палестинских фракција које предводи у Појасу Газе, да је резолуција коју су Сједињене Америчке Државе поднијеле Савјету безбједности Уједињених нација "опасна", и да представља "покушај да се Појас Газе подвргне међународној власти".
У саопштењу које преноси Тајмс оф Израел се наводи да палестинске фракције одбацују сваку клаузулу која се односи на разоружање Газе или нарушавање "права палестинског народа на отпор".
Хамас је такође одбацио свако страно војно присуство у Појасу Газе, уз наводе да би то представљало кршење палестинског суверенитета.
"Свака међународна снага мора да буде директно потчињена УН и да ради у координацији са званичним палестинским институцијама", наводи се у саопштењу.
Хамас је искључио учешће израелских трупа у снагама УН.
Свеобухватни план прекида ватре у Гази предсједника САД Доналда Трампа предвиђа да о безбједности у Гази брину Међународне стабилизационе снаге, док је управа повјерена палестинској администрацији, коју ће надгледати Одбор за мир којим председава Трамп.
Према мировном плану, Газа треба да буде демилитаризована и обновљена, иако је Хамас до сада одбијао да се сложи око питања демилитаризације.
(б92)
Тренутно на програму