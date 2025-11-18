Logo
Large banner

Усвојена америчка резолуција о Гази

Извор:

Б92

18.11.2025

07:08

Коментари:

0
Сједница Савјета безбједности УН
Фото: Tanjug/AP/Charly Triballeau

Савјет безбједности Уједињених нација усвојио је резолуцију коју су саставиле Сједињене Америчке Државе у знак подршке мировном плану предсједника САД Доналда Трампа за Појас Газе.

УН су одобриле план САД којим се овлашћују међународне стабилизационе снаге у Гази и потенцијални будући пут до палестинске државе, преноси АП.

Тринаест од 15 чланица Савјета безбједности УН гласало је за документ, док су Русија и Кина биле уздржане, преноси ТАСС.

Струја

Бања Лука

Да ли је ваша на листи: Данас без струје 11 бањалучких улица

Раније данас, палестинска милитантна група Хамас саопштила је, у своје и у име других палестинских фракција које предводи у Појасу Газе, да је резолуција коју су Сједињене Америчке Државе поднијеле Савјету безбједности Уједињених нација "опасна", и да представља "покушај да се Појас Газе подвргне међународној власти".

У саопштењу које преноси Тајмс оф Израел се наводи да палестинске фракције одбацују сваку клаузулу која се односи на разоружање Газе или нарушавање "права палестинског народа на отпор".

Земља

Наука и технологија

Смак свијета стиже ове године: 400.000 тестова показало исто

Хамас је такође одбацио свако страно војно присуство у Појасу Газе, уз наводе да би то представљало кршење палестинског суверенитета.

"Свака међународна снага мора да буде директно потчињена УН и да ради у координацији са званичним палестинским институцијама", наводи се у саопштењу.

Хамас је искључио учешће израелских трупа у снагама УН.

Свеобухватни план прекида ватре у Гази предсједника САД Доналда Трампа предвиђа да о безбједности у Гази брину Међународне стабилизационе снаге, док је управа повјерена палестинској администрацији, коју ће надгледати Одбор за мир којим председава Трамп.

Према мировном плану, Газа треба да буде демилитаризована и обновљена, иако је Хамас до сада одбијао да се сложи око питања демилитаризације.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Савјет безбједности УН

Gaza

rezolucija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Санси траже начин да се опораве од колапса у дуелу са посрнулим Блејзерсима

Кошарка

Санси траже начин да се опораве од колапса у дуелу са посрнулим Блејзерсима

55 мин

0
Нестварни Јокић недовољан за побједу против Булса

Кошарка

Нестварни Јокић недовољан за побједу против Булса

58 мин

0
Затвор

Хроника

Држављанин БиХ из затвора у Аустрији водио нарко банду

1 ч

0
Оператер поштедио Украјинца јер се крстио

Свијет

Дрон ишао ка Украјинцу, због једног покрета оператер га поштедио

1 ч

0

Више из рубрике

Оператер поштедио Украјинца јер се крстио

Свијет

Дрон ишао ка Украјинцу, због једног покрета оператер га поштедио

1 ч

0
Мушкарцу поријеклом из БиХ суде за убиство оца

Свијет

Мушкарцу поријеклом из БиХ суде за убиство оца

8 ч

0
Орбан o додатном финансирању Кијева: Као помагање алкохоличару још једним пакетом вотке

Свијет

Орбан o додатном финансирању Кијева: Као помагање алкохоличару још једним пакетом вотке

9 ч

0
Држављанин БиХ из ћелије аустријског затвора водио нарко-банду

Свијет

Држављанин БиХ из ћелије аустријског затвора водио нарко-банду

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

56

Она је жена чувеног Пикца: Прелијепа глумица освојила Америку, а због љубави остала у Србији

07

52

Бејби бум: У Српској рођена 31 беба

07

46

Пао снијег на Бјелашници, Јахорини и Влашићу

07

42

Ултиматум Зеленском због корупције

07

33

Почиње ретроградни Меркур у Стријелцу: Овај знак ће се суочити са посебним изазовима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner