Држављанин БиХ из затвора у Аустрији водио нарко банду

Извор:
АТВ
18.11.2025
06:55
Коментари:0
Аустријски медији пишу о 37-годишњем држављанину Босне и Херцеговине који је из ћелије затвора Субен организовао препродају већих количина дроге.
"Пословна сналажљивост и поприлична доза самоуверености – то је оно што један 37-годишњи затвореник из БиХ може да упише у свој животопис. Успео је да своју ћелију у затвору Субен претвори у главно седиште једне нарко-банде", преносе аустријски медији.
У тексту се подсјећа да непосредно након што је у марту прошле године осуђен на девет и по година затвора због кривичних дјела повезаних са наркотицима, овај држављанин БиХ је започео нове "увозне и дистрибутивне активности". За то је ангажовао саучеснике иза решетака, који су већ имали право да излазе тј. чија је казна била комбинована, преносе Независне.
Тако је 4. августа ове године један 35-годишњи држављанин БиХ ухваћен при примопредаји три килограма кокаина у округу Халеин (Салцбург). Био је то први траг полицији о банди на чијем је челу 37-годишњи затвореник из Субена. Наиме, ухапшени је такође био затвореник, а за договорени посао искористио је слободан излазак из затвора Субен.
Након овог открића, полицији је било довољно само да прати трагове. У Субену и још једној казненој установи извршени су претреси ћелија, а у Халеину је откривен стан који је служио као складиште дроге. У том стану је живео 26-годишњи држављанин БиХ, који је тек у априлу 2025. изашао из затвора. Он је у стану чувао новац од дроге, који му је одузет, а он је сада поново иза решетака.
У дистрибуцији дроге учествовала су и двојица других затвореника, односно они са наногицама. Чак је и бивша животна сапутница вође банде била укључена – наводно је обављала новчане трансакције и прикривала нарко-послове.
Истрагом се дошло до сазнања да је 37-годишњак “робу” наручивао из иностранства и организовао њено пребацивање у Аустрију. Његови контакти и извори, како наводи полиција, припадају "организованом криминалу на Балкану".
Како преносе медији, “нарко-биро” 37- годишњег осуђеника из БиХ је сада затворен, а он премјештен.
Свијет
1 ч0
Ауто-мото
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
07
56
07
52
07
46
07
42
07
33
Тренутно на програму