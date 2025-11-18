Logo
Large banner

Држављанин БиХ из затвора у Аустрији водио нарко банду

Извор:

АТВ

18.11.2025

06:55

Коментари:

0
Затвор
Фото: АТВ

Аустријски медији пишу о 37-годишњем држављанину Босне и Херцеговине који је из ћелије затвора Субен организовао препродају већих количина дроге.

"Пословна сналажљивост и поприлична доза самоуверености – то је оно што један 37-годишњи затвореник из БиХ може да упише у свој животопис. Успео је да своју ћелију у затвору Субен претвори у главно седиште једне нарко-банде", преносе аустријски медији.

У тексту се подсјећа да непосредно након што је у марту прошле године осуђен на девет и по година затвора због кривичних дјела повезаних са наркотицима, овај држављанин БиХ је започео нове "увозне и дистрибутивне активности". За то је ангажовао саучеснике иза решетака, који су већ имали право да излазе тј. чија је казна била комбинована, преносе Независне.

Тако је 4. августа ове године један 35-годишњи држављанин БиХ ухваћен при примопредаји три килограма кокаина у округу Халеин (Салцбург). Био је то први траг полицији о банди на чијем је челу 37-годишњи затвореник из Субена. Наиме, ухапшени је такође био затвореник, а за договорени посао искористио је слободан излазак из затвора Субен.

Након овог открића, полицији је било довољно само да прати трагове. У Субену и још једној казненој установи извршени су претреси ћелија, а у Халеину је откривен стан који је служио као складиште дроге. У том стану је живео 26-годишњи држављанин БиХ, који је тек у априлу 2025. изашао из затвора. Он је у стану чувао новац од дроге, који му је одузет, а он је сада поново иза решетака.

У дистрибуцији дроге учествовала су и двојица других затвореника, односно они са наногицама. Чак је и бивша животна сапутница вође банде била укључена – наводно је обављала новчане трансакције и прикривала нарко-послове.

Истрагом се дошло до сазнања да је 37-годишњак “робу” наручивао из иностранства и организовао њено пребацивање у Аустрију. Његови контакти и извори, како наводи полиција, припадају "организованом криминалу на Балкану".

Како преносе медији, “нарко-биро” 37- годишњег осуђеника из БиХ је сада затворен, а он премјештен.

Подијели:

Тагови:

Затвор

banda

Аустрија

Држављанин БиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Оператер поштедио Украјинца јер се крстио

Свијет

Дрон ишао ка Украјинцу, због једног покрета оператер га поштедио

1 ч

0
Хаварија у Уфи

Ауто-мото

Ауто кренуо сам од себе и направио потпуну хаварију

1 ч

0
Да ли је ваша на листи: Данас без струје 11 бањалучких улица

Бања Лука

Да ли је ваша на листи: Данас без струје 11 бањалучких улица

1 ч

0
Смак свијета стиже ове године: 400.000 тестова показало исто

Наука и технологија

Смак свијета стиже ове године: 400.000 тестова показало исто

2 ч

0

Више из рубрике

Детаљи филмске пљачке у Новом Пазару: Два милиона евра нестало у неколико минута

Хроника

Детаљи филмске пљачке у Новом Пазару: Два милиона евра нестало у неколико минута

9 ч

0
Преминуо радник који је у четвртак повријеђен на градилишту

Хроника

Преминуо радник који је у четвртак повријеђен на градилишту

10 ч

0
Маскирани разбојници отели возило са 2 милиона евра

Хроника

Маскирани разбојници отели возило са 2 милиона евра

10 ч

0
Возио дрогиран, па усмртио пјешака

Хроника

Возио дрогиран, па усмртио пјешака

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

56

Она је жена чувеног Пикца: Прелијепа глумица освојила Америку, а због љубави остала у Србији

07

52

Бејби бум: У Српској рођена 31 беба

07

46

Пао снијег на Бјелашници, Јахорини и Влашићу

07

42

Ултиматум Зеленском због корупције

07

33

Почиње ретроградни Меркур у Стријелцу: Овај знак ће се суочити са посебним изазовима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner