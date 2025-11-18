Ауто кренуо сам од себе и направио потпуну хаварију

Извор:
АТВ
18.11.2025
06:31
Несвакидашњи снимак долази нам из руског града Уфа гдје је један аутомобил сам од себе направио потпуну хаварију.
Наиме, видео приказује аутомобил који стоји паркиран, а којем убрзо затрепере свјетла.
Потом аутомобил креће сам ни падину, док власник покушава да га заустави. Наравно, у томе није успио те је аутомобил ударио у друга возила која су била паркирана у близини.
На друштвеним мрежама, корисници су саосјећали са човјеком.
За сада нема информација шта је тачно довело до самопокретања аутомобила, али се зна да је наступила велика материјална штета.
