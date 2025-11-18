Logo
Ауто кренуо сам од себе и направио потпуну хаварију

АТВ

18.11.2025

Хаварија у Уфи
Фото: Screenshot

Несвакидашњи снимак долази нам из руског града Уфа гдје је један аутомобил сам од себе направио потпуну хаварију.

Наиме, видео приказује аутомобил који стоји паркиран, а којем убрзо затрепере свјетла.

Потом аутомобил креће сам ни падину, док власник покушава да га заустави. Наравно, у томе није успио те је аутомобил ударио у друга возила која су била паркирана у близини.

Ана Стојадиновић

Сцена

Замијенила Миломира Марића: Ово је нова водитељка Ћирилице

На друштвеним мрежама, корисници су саосјећали са човјеком.

За сада нема информација шта је тачно довело до самопокретања аутомобила, али се зна да је наступила велика материјална штета.

