Ово је 7 знакова да вас механичар вара

Извор:

Дневник.хр

17.11.2025

16:26

Коментари:

0
Ово је 7 знакова да вас механичар вара
Фото: Unsplash

Анксиозност због одласка механичару је стварна и нисте једини. Хиљаде возача суочава се са напетошћу одласка на сервис барем једном годишње јер их тамо често дочекају неочекиване вијести.

Оно што већину нас, механичарских лаика, мучи је минско поље збуњујућих ријечи и неизбјежног осјећаја као да вас неко вара.

Једно истраживање проведено међу возачима у Уједињеном Краљевству показало је да 23 посто њих сматра да су искориштени приликом сервисирања аутомобила, док се додатних 25 посто осјећа тјескобно при самом уласку у гаражу, пише Скај Њуз.

У британској онлајн трговини рабљеним ауто-дијеловима Овоко саставили су попис седам знакова упозорења који откривају „сумњивог механичара“.

Неуспјех у једноставном објашњавању проблема

Ако механичар не може објаснити проблем језиком који разумијете, то је знак за узбуну. Кориштење претјерано техничког жаргона без објашњења или избјегавање одговора када тражите појашњење, знак је за узбуну.

Чувајте се превише покровитељских фраза попут „компликовани је“ или „не бисте то разумјели“ када тражите детаље о поправци.

Одбијање давања писане процјене

Велики знак за узбуну! Сваки угледни механичар требао би дати писану процјену за радове који коштају више од основног сервиса. Усмени договори остављају простора за „неспоразуме“ који баш увијек иду у прилог сервису.

Процјене се разликују између посјета

Ако се вратите у исти сервисни центар због сличног проблема и добијете драстично другачију понуду, запитајте се зашто је то тако. Иако цијене дијелова могу варирати, драматичне разлике у трошковима рада или приступима поправци указују на недосљедне праксе одређивања цијена.

„Професионални механичарски центри одржавају досљедне цјеновне структуре“, објашњава Казимјерас Урбонас, водитељ изврсности добављача у Овоку. „Ако вас један мјесец траже 200 евра за услугу, а сљедећи 500 еура за исти посао, нешто није у реду.“

Водите евиденцију претходних поправака и понуда како бисте лакше уочили неусклађености.

Захтјев за хитне поправке

Легитимни хитни поправци постоје, али будите опрезни са тактикама високог притиска које вам не дају времена за размишљање или тражење другог мишљења. Непоштени механичари често стварају лажну хитност како би вас спријечили да истражите друге опције.

Будите посебно опрезни ако тврде да је ваш аутомобил „опасан за вожњу“, али вам ипак допусте да га одвезете с паркиралишта након што нисте пристали на њихов скупи поправак.

Не показују вам дијелове

Када плаћате дијелове, имате пуно право видјети шта се уклања с вашег аутомобила. Механичари који одбију тај захтјев или тврде да су већ бацили у смеће старе дијелове можда уопште нису ништа замијенили.

Проналажење „хитних“ проблема у рутинској услузи

„Добра је пракса замолити их да вам покажу сваки проблем који су пронашли“, савјетује Урбонас. „Фотографишите ако је могуће и немојте се осјећати присиљенима одмах све одобрити.“

Размислите о тражењу другог мишљења, посебно ако додатни радови коштају више од вриједности вашег аутомобила.

Скупи дијелови

Иако механичари заслужују поштену профитну маржу на дијелове, неки напухују цијене до неразумних разина. Истражите трошкове уобичајених дијелова на интернету како бисте стекли основно разумијевање поштених цијена.

Затражите ставке с детаљном процјеном која раздваја трошкове дијелова од трошкова рада и не устручавајте се пропитивати цијене које се чине претјеранима, пише Дневниик.хр.

Аутомеханичар

Коментари (0)
