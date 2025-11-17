Logo
Каран: Српска треба да каже "да" путу слободе, уставности и развоја

СРНА

17.11.2025

Каран: Српска треба да каже "да" путу слободе, уставности и развоја
Фото: Уступљена фотографија

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран рекао је да је 23. новембра плебисцит када Република Српска треба да каже своје јасно "не" туђем наметању и "да" путу слободе, уставности и развоја.

"Ово је пут предсједника Милорада Додика, пут СНСД-а, добро познат пут очувања мира, стабилности и нашег државног достојанства. Зато сам сигуран - Крајина остаје уз Српску и побједа је извјесна", поручио је Каран, који је данас разговарао са грађанима у Рибнику.

Каран је нагласио да је Рибник света крајишка земља и град људи који су у рату поднијели огромну жртву, али су остали на ногама и очували Републику Српску онда када је било најтеже.

66c243749608e boban kusturic

Република Српска

Кустурић Вукановићу: Срам те било!

"Данас, кад нам поново кроје капу и намећу одлуке, стојим раме уз раме са овим честитим домаћинима. Рибник зна одговор на питање - да ли смо за слободну и уставну Републику Српску или за Шмита и незаконита наметања", поручио је Каран на "Инстаграму".

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

