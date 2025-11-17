Будимир: Тендер поништен због додатне анализе техничких детаља, а не притиска

Извор:
СРНА
17.11.2025
15:34
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да је тендер за набавку стационарних радара поништен јер је неопходна додатна анализа одређених техничких детаља, чиме би се одговорило на питања која постављају потенцијални добављачи.
Будимир је поручио да тендер није поништен због подлијегања притиску градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића и нагласио да не жели да у "ријалити" политику увлачи МУП Републике Српске којем су радари потребни као средство превентивног дјеловања у смањењу броја саобраћајних незгода.
"Да би одговорили на велики број техничких питања која нам постављају потенционални добављачи одлучили смо да поништимо тендер и тако се данас налазимо у ситуацији да се то искоришћава као да је МУП, конкретно ја као министар, подлегао неком притиску. Нећу да улазим на тај начин у политику, ово је преозбиљна ствар. Људским животима немамо право да се играмо", истакао је Будимир.
Он је указао да је статистика ове године веома лоша и да до данас на путевима Републике Српске је евидентирано 115 погинулих лица, а за цјелокупну прошлу годину је било 93, као и да локалне заједнице траже од МУП-а постављање стационарних радара који би превентивно дјеловали на насилничку и пребрзу вожњу и тако спасили животе.
"Скоро сваки викенд имамо саобраћајне незгоде са смртним исходом", рекао је Будимир.
Он је поновио да је тендер поништен због додатних анализа техничких детаља, те да је банализован на начин да се о цијени једног стуба говорило на начин да кошта 320.000 КМ занемарујући да је ријеч о читавом систему, инфраструктури, софтверу, најсавременијој опреми.
"Увијек се сјетим афере `Кисеоник` када су се неки људи, па и градоначелник који је био вођа свега тога, озбиљно играли са људским животима. Замислите једну породицу у којој је неко страдао после те афере. Када се испоставило да је све била лаж, нико није одговарао", рекао је Будимир.
Он је навео да је тендер у вези са јавном расвјетом у Бањалуци предмет рада тужилаштва, те је упитао Станивуковића да ли он има снаге да поништи овај тендер вриједан 35 милиона КМ.
Будимир је реаговао и на спекулације у вези са Управом за ваздухопловство и медицинским транспортом труднице из Требиња, те је упитао да ли је онима који се тиме баве ишта свето у тој политичкој борби?
"Заболи ме када видим на који начин се злоупотребљава МУП. Особље у Управи за ваздухопловство ради невјероватне ствари. За ову годину су имали 97 медицинских евакуација, а у том случају ријеч је о трудници која је у 24 недељи трудноће евакуисана. За двије године је било више од 100 евакуација из Требиња, поштујући `златни сат` у спасавању људских живота", нагласио је Будимир.
Он је закључио да у овој партијској политици, иако је предизборна кампања, не смије бити допустиво играње са тим стварима.
