Саво Минић издао налог јавним предузећима

Извор:

АТВ

17.11.2025

15:27

Коментари:

1
Savo Minic Vlada Republike Srpske
Фото: АТВ

Саво Минић, премијер Републике Српске, наложио је јавним предузећима у чијим је надлежностима зимско одржавање саобраћајница да у наредном периоду своје задатке обављају правовремено, професионално и квалитетно.

"Очекујем одговорност и, прије свега, брзу и ефикасну реакцију свих јавних предузећа задужених за одржавање магистралних праваца и ауто-путева, као и предузећа којима је повјерено зимско одржавање саобраћајница", нагласио је Минић.

Минић је уједно упутио захтјев да у интересу безбједности свих учесника саобраћаја реакција на зимске услове буде адекватна и правовремена.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

zimska služba

Коментари (1)
Тренутно на програму

