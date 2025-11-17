Саво Минић издао налог јавним предузећима

Извор:
АТВ
17.11.2025
15:27
Коментари:1
Саво Минић, премијер Републике Српске, наложио је јавним предузећима у чијим је надлежностима зимско одржавање саобраћајница да у наредном периоду своје задатке обављају правовремено, професионално и квалитетно.
"Очекујем одговорност и, прије свега, брзу и ефикасну реакцију свих јавних предузећа задужених за одржавање магистралних праваца и ауто-путева, као и предузећа којима је повјерено зимско одржавање саобраћајница", нагласио је Минић.
Минић је уједно упутио захтјев да у интересу безбједности свих учесника саобраћаја реакција на зимске услове буде адекватна и правовремена.
