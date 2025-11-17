Logo
Запалио се аутобус пун путника, страдало најмање 45 особа

Извор:

Кликс

17.11.2025

15:17

Коментари:

0
Запалио се аутобус
Фото: Screenshot/Klix video

Најмање 45 индијских држављана погинуло је у стравичној аутобуској несрећи која се догодила у близини Медине у Саудијској Арабији.

У несрећи је, поред смртно страдалих, повријеђен један путник. О инциденту се огласио премијер Индије Нарендра Моди који је казао како су индијске власти у блиском контакту са саудијским.

Mraz zima

Друштво

Стиже нам промјена времена

"Моје мисли су са породицама које су изгубиле своје вољене. Молим се за брз опоравак свих повријеђених. Наша амбасада у Ријаду и конзулат у Џеди пружају сву могућу помоћ", навео је Моди.

Индијски емитер НДТВ извијестио је, позивајући се на свједоке, да се аутобус сударио са цистерном.

