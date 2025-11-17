Потврђено: Опасни вирус однио три живота

Извор:
У Етиопији су преминуле три особе код којих је потврђено да су заражене вирусом марбург, док се сумња да су још три смртна случаја повезана са овом високо заразном хеморагијском болешћу, саопштило је данас Министарство здравља те земље.
Саопштење је објављено након што је Етиопија у петак потврдила избијање марбург вируса, високо заразне и хеморагијске инфекције на југу земље, при чему је идентификовано најмање девет случајева, преноси "Ројтерс".
Референтна лабораторија Етиопског института за јавно здравље потврдила је да су три особе преминуле од вируса, навело је Министарство и додало да се још три смртна случаја испитују због могуће везе са болешћу.
Министарство није изнijело укупан број случајева, али је саопштило да је 129 особа које су биле у контакту са потврђеним случајевима стављено у изолацију и да се над њима спроводи надзор.
Марбург, из исте породице вируса као ебола, често се манифестује јаким главобољама и изазива крварење.
Током избијања претходних епидемија у Африци је забиљежена стопа смртности и до 80 одсто или више, обично у року од осам до девет дана од појаве симптома.
Инфекција се преноси контактом са тјелесним течностима, као што су пљувачка и крв, или контактом са зараженим животињама, попут мајмуна.
Типичан болесник са можданом хеморагијом је гојазан хипертоничар, а типична ситуација у којој се јавља хеморагија – напор, чак и при дефекацији. Наравно, хеморагије се могу јавити и код мршавих, хипотоничара и у спавању.
Инзулт настаје нагло, брзо се развија хемиплегија (одузетост половине тијела) и у правилу се јављају главобоља и повраћање и врло често кома. Повраћање је скоро патогномонично за мождану хеморагију и често се јавља и у плићој коми.
Хематом, нарочито велики, дјелује као страно тијело и врши помјерање централних маса и притисак на виталне центре. Локализација и величина хематома су од примарног значаја за клиничко испољавање и прогнозу, пише "стетоскоп.инфо".
Масивно интравентрикуларно крварење најчешће даје веома тешку клиничку слику: дубока кома, хиперпирексија, децеребрациона ригидност, билатерални Бабински. Скоро увијек се завршава смртно.
Хеморагије у можданом стаблу, чак и врло мале, могу дати врло драматичну клиничку слику. Хеморагија у мали мозак даје вртоглавицу, повраћање и атаксију (нестабилан, тетурав ход). Ликвор ових болесника је често крвав, некада минимално пребојен крвљу.
Поставља се на основу клиничке слике, неуролошког прегледа, прегледа очног дна, лабораторијских налаза, ултразвука, ЦТ-а (скенер) и НМР-а (нуклеарна магнетна резонанца).
Прије свега је неопходна хитна реакција, стабилизација пацијента а када је потребно и реанимација. На сваки начин треба спријечити немир (неуролептици, бензодиазепини) и конвулзије (пхенобарбитал натријум, диазепам, парентерално), јер могу да изазову ново крварење.
Хиперосмоларни раствори могу да смање едем мозга и да смање инракранијални притисак.
Дефинитивно лијечење хематома је хируршко, а прогноза зависи од осталих оштећења. У неким случајевима довољна је примијенити кортикостероиде, јер неки хематоми не расту већ се спонтано ресорбују и не јавља се потреба за хируршком интервенцијом.
