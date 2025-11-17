Калајџић је требало да се појави на суду за 10 дана због угрожавања безбиједности друге дјевојке

17.11.2025
Анис Калајџић има активну, потврђену оптужницу Општинског суда у Мостару за кривично дјело угрожавања безбиједности и требало је да се појави на суду крајем новембра. Чекајући рочиште, убио је Алдину Јахић.
Како је потврђено за медије, суд у Мостару је 15. маја ове године у потпуности потврдио оптужницу Тужилаштва ХНК, а рочиште је заказано за 27. новембар, тачније за десет дана. Још једна дјевојка је пријавила Калајџића због угрожавања безбиједности у јануару ове године.
''Оптужница терети Аниса Калајџића да је починио продужено кривично дјело Угрожавање безбиједности из члана 183. став 1. и став 3. Кривичног закона Федерације БиХ у вези са чланом 55. истог закона“, речено је за медије.
МУП ХНК: Калајџић није имао дозволу за оружје, раније пријављен за угрожавање безбједности
Продужено кривично дјело значи да је осумњичени оптужен да је више пута, у овом конкретном случају, упућивао озбиљне пријетње нападом на живот или тијело те особе или да је на тај начин изазивао немир.
Упркос таквом сазнању и оптужници, Калајџић није био под било каквим надзором полицијских органа.
Према ријечима тужитељке Весне Прањкић, која је водила синоћњу истрагу након убиства у ресторану, а наводно на основу изјава пријатеља убијене жене, Анис Калајџић је у претходном периоду слао пријетеће поруке Алдини Јахић, али она то није пријавила институцијама.
Тужилаштво о језивом злочину: Убиству Алдине су претходиле пријетње
На данашњој конференцији за новинаре покренуто је питање да ли је тачно да је Алдина Јахић пријавила насиље, али да јој је речено ''да још мало сачека“.
''Предузели смо мјере по овом питању. Ово је вијест која је и нас узнемирила, тако да је прво да провјеримо наше евиденције. За сада немамо никакве информације о овоме“, одговорио је министар полиције.
С обзиром на то да до истражних органа стижу различите информације, основана је сумња да је Алдина заиста покушала да пријави Аниса, али да су можда институције или службеници унутар полицијско-судских органа поново заказале и да је пријава ''морала мало дуже да чека“.
Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића
Ако се утврди да је Алдина покушала да пријави насиље, али да није наишла на разумијевање озбиљности ситуације у полицији или тужилаштву, онда такви службеници морају бити одговорни за оно што је услиједило, а то је брутално убиство дјевојчице од стране особе која је требало да буде пријављена и за коју већ постоји довољан разлог да буде под надзором због кривичног дјела за које је претходно оптужена.
''Постоје одређене индиције зашто то није пријавила, али вријеме ће показати кроз истражне или судске процесе“, рекао је министар полиције ХНК Маријо Марић на данашњој конференцији за новинаре.
Ако Алдина заиста није пријавила Калајџића, онда се може сумњати да то није учинила или из страха од одмазде или због неповјерења у институције, пише Кликс.
