Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића

Откривен је и идентитет жене која је убијена синоћ на свиреп начин у Мостару.
У питању је Алдина Јахић из Калесије, пренео је пише Аваз.
У овом тренутку није познат мотив овог злочина, а осумњичени за убиство је Анис Калајџић, познати фудбалски судија и син чувеног фудбалера Вележа Авда Калајџића.
Несрећна Алдина се наводно прошле године преселила из Сарајева у Мостар због посла. Она је бјежала од Калајџића од аутобуске станице, а током бијега је звала полицију.
Касније се сакрила у један угоститељски објект, гдје је Калајџић пронашао у тоалету и усмртио. Након тога је, према незваничним информација, покушао да изврши самоубиство, али је пиштољ закочио.
У овом тренутку није познат мотив овог свирепог догађаја, а Калајџић је ухапшен на лицу мјеста.
