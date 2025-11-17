Logo
Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића

Извор:

Агенције

17.11.2025

06:59

Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића
Фото: Facebook

Откривен је и идентитет жене која је убијена синоћ на свиреп начин у Мостару.

У питању је Алдина Јахић из Калесије, пренео је пише Аваз.

мостар убиство 2

Хроника

Злочин потресао Мостар: Фудбалски судија осумњичен за убиство жене, покушао и себи да пресуди?

У овом тренутку није познат мотив овог злочина, а осумњичени за убиство је Анис Калајџић, познати фудбалски судија и син чувеног фудбалера Вележа Авда Калајџића.

Несрећна Алдина се наводно прошле године преселила из Сарајева у Мостар због посла. Она је бјежала од Калајџића од аутобуске станице, а током бијега је звала полицију.

Ротација-илустрација

Хроника

Ужас у БиХ: Мушкарац убио жену, несрећна дјевојка бјежала и тражила помоћ, али је убица стигао?

Касније се сакрила у један угоститељски објект, гдје је Калајџић пронашао у тоалету и усмртио. Након тога је, према незваничним информација, покушао да изврши самоубиство, али је пиштољ закочио.

У овом тренутку није познат мотив овог свирепог догађаја, а Калајџић је ухапшен на лицу мјеста.

Тагови:

Анис Калајџић

Алдина Јахић

Мостар

