Ужас у БиХ: Мушкарац убио жену, несрећна дјевојка бјежала и тражила помоћ, али је убица стигао?

У Мостару се вечерас догодило убиство.
Како је за Аваз потврђено из МУП Херцеговачко-неретванског кантона, мушкарац је усмртио женску особу.
– Пријаву смо запримили у 18 сати. Убиство се догодило на тргу Ивана Крндеља. Обавијештен је дежурни кантонални тужилац, на лицу мјеста се обавља увиђај, више информација биће познато накнадно – кратко је рекла Илијана Милош, портпарол Управе полиције МУП ХНК.
Према првим информацијама дјевојка је од свог убице бјежала с Аутобуске станице те је утрчала у угоститељски објекат у близини тражећи помоћ, а наводно је успјела позвати и полицији.
Нажалост, мушкарац је сустигао и усмртио пуцњем из пиштоља.
Такође, незванично се сазнаје да је полиција у врло кратком року стигла на лице мјеста те да је мушкарац ухапшен.
