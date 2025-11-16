Брутално убијени отац и син: "Пуцњеви су одјекивали селом, као да их је јурио по окућници"

16.11.2025
14:57
Мјештани планинског села Завидинце код Бабушнице у коме су убијени отац и син Мирољуб и Мирослав Л., а тешко повријеђени супруга, односно мајка, и други син, за Курир су описали дешавања од кобног петка поподне.
Подсјетимо, С.М.(49) ухапшен је због сумње да је убио своје прве комшије Мирољуба (69) и Мирослава (41), те ранио другог сина М.Л. (44) и повриједио жену С.Л. (69) након сукоба око оваца које су изводили на испашу на истој њиви.
- Ми смо чули један јасан пуцањ, а онда два или три онако пригушена. Моја кућа је на другом крају, удаљени смо километар, али овдје све одзвања. Изгледа да пуцач није испаљивао хице један за другим већ је јурио породицу по окућници - испричао је један мјештанин за Курир и додао да се имања ове двије породице граниче, те да је главна тема сеоских прича сада мотив злочина:
- Кажу људи да је С.М. мирно сачекао полицију и практично им се сам предао, није ни покушавао да бјежи. Наводно им је показао и гдје је бацио оружје и хладнокрвно им показао мјеста на којима су лежала тијела оца и сина. Била су удаљена свега десетак метара - прича саговорник.
О унесрећеној породици сви имају ријечи хвале.
- Поштени, вриједни и фини људи. Продавали су сијено, били су заиста вољени у селу. Са њима баш нико није имао проблем. О С.М. не можемо исто рећи, био је некако пустињак, склон алкохолу и тешке нарави кад попије. Интересантно је да се са комшијама дружио јер су они у том крају усамљени, иако су умјели да се посвађају око оваца. Никоме ни на крај памети није било да би све могло овако да се оконча -кажу.
