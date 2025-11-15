Logo
Огласила се полиција о бруталном злочину: Убијени отац и син, други син и мајка повријеђени

Извор:

Агенције

15.11.2025

08:07

policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Отац и син смртно су страдали у пуцњави у селу Завидинце у општини Бабушница, а други син и њихова мајка су повријеђени, саопштило је Министарство унутрашњих послова Србије.

Како је наведено, највероватније из ватреног оружја смртно су страдали М. Л. /69/ и његов син М. Л. /41/, док је други син М. Л. /44/ задобио устрелну рану, а његова мајка С. Л. /69/ повреду главе нанијету, највјероватније, тупим предметом.

Хроника

Језив злочин: Ухапшен осумњичени за двоструко убиство

Једно лице доведено је у службене просторије Полицијске станице у Бабушници ради утврђивања чињеничног стања и расвјетљавања догађаја, кажу у полицији.

Најновија вијест

Хроника

ХОРОР: Сина убио, оца ранио, мајка гледала убиство у породичној кући

Извршен је увиђај од стране јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Пироту.

