Огласила се полиција о бруталном злочину: Убијени отац и син, други син и мајка повријеђени

15.11.2025
08:07
Отац и син смртно су страдали у пуцњави у селу Завидинце у општини Бабушница, а други син и њихова мајка су повријеђени, саопштило је Министарство унутрашњих послова Србије.
Како је наведено, највероватније из ватреног оружја смртно су страдали М. Л. /69/ и његов син М. Л. /41/, док је други син М. Л. /44/ задобио устрелну рану, а његова мајка С. Л. /69/ повреду главе нанијету, највјероватније, тупим предметом.
Једно лице доведено је у службене просторије Полицијске станице у Бабушници ради утврђивања чињеничног стања и расвјетљавања догађаја, кажу у полицији.
Извршен је увиђај од стране јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Пироту.
