Језив злочин: Ухапшен осумњичени за двоструко убиство

Извор:
Агенције
14.11.2025
21:42
Коментари:0
Ухапшен је осумњичени за двоструко убиство и рањавање једне особе у селу Завиднице код Бабушнице, јавио је РТС.
Двије особе су убијене, а једна је рањена у пуцњави која се догодила око 16.00 часова.
У току је увиђај и истрага о мотивима овог злочина.
Хроника
ХОРОР: Сина убио, оца ранио, мајка гледала убиство у породичној кући
РТС незванично сазнаје да је ријеч о комшијском обрачуну.
Село Завидинце је планинско село на путу Бабушница-Власотинце. Разуђено је и састављено од махала. Злочин се догодио у првој махали.
Најновије
Најчитаније
23
38
23
19
22
59
22
44
22
20
Тренутно на програму