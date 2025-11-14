Logo
Језив злочин: Ухапшен осумњичени за двоструко убиство

14.11.2025

21:42

Језив злочин: Ухапшен осумњичени за двоструко убиство
Ухапшен је осумњичени за двоструко убиство и рањавање једне особе у селу Завиднице код Бабушнице, јавио је РТС.

Двије особе су убијене, а једна је рањена у пуцњави која се догодила око 16.00 часова.

У току је увиђај и истрага о мотивима овог злочина.

ХОРОР: Сина убио, оца ранио, мајка гледала убиство у породичној кући

РТС незванично сазнаје да је ријеч о комшијском обрачуну.

Село Завидинце је планинско село на путу Бабушница-Власотинце. Разуђено је и састављено од махала. Злочин се догодио у првој махали.

Убиство

Србија

