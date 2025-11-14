ХОРОР: Сина убио, оца ранио, мајка гледала убиство у породичној кући

Извор:
Телеграф
14.11.2025
20:40
У породичној кући у селу Завиднице код Бабушнице данас око 16 часова дошло је до убиства. Убијен је М.Л. (44), а стање његовог оца М.Л. није познато.
Према сазнањима Телеграфа, мајка убијеног М.Л. је пријавила полицији случај и рекла да је смртоносне повреде нанио С.М.
Како је навела несрећна жена, "тијело њеног супруга се налази 200 метара од куће", али те тврдње нису потврђене.
Недалеко од породичне куће у којој је убијен М.Л., полиција је затекла С.М. и њему је одмах одређено задржавање од стране полиције.
Истрага је у току.
