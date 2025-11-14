Logo
Лото резултати: Који бројеви су извучени у 90. колу?

14.11.2025

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 90. колу?

Према најновијем извјештају Државне лутрије Републике Српске и Србије, у 90. колу игре на срећу лото седмица која је износила 1. 800. 000 евра није извучена.

Лото резултати извлачења 90. кола које је одржано 14. новембра 2025. су, према извјештају лутрије сљедећи:

Лото резултати

У главном Лото извлачењу извучени су сљедећи бројеви: 1, 7, 20, 24, 26, 35, 37

Добитна комбинација гласи: 1, 7, 20, 24, 26, 35, 37.

Лото плус резултати

Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вриједности од 1.040.000 евра, извучени су сљедећи лото бројеви: 20, 35, 2, 34, 33, 23, 11

Добитна комбинација гласи: 2, 11, 20, 23, 33, 34, 35

Нажалост, ни у игри Лото плус није било добитника.

Џокер извлачење

Џокер игра у 86. колу се играла за 510.000 евра

Џокер комбинација гласила је: 7 5 8 8 7 5

Џокер за ово коло није извучен.

