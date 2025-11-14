Logo
Возачи опрезно возите! Вечерас магла на путевима Српске

Извор:

АТВ

14.11.2025

18:55

Возачи опрезно возите! Вечерас магла на путевима Српске
Фото: ATV

Вечерас и током ноћи могућа појава магле у котлинама, возачи се упозоавају да вожњу прилагоде временским условима на путу, упозорили су из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Из АМС савјетују возачима да избјегавају ризична претицања и да поштују ограничења брзине.

На граничним прелазима Градина, Костајница, Брод и Велика Кладуша појачан је улаз путничких аутомобила у БиХ.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

