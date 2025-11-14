Помозимо Маји Глишић из Дервенте да побиједи најважнију битку: За лијечење јој је потребно 60.000 КМ

Извор:
АТВ
14.11.2025
18:37
Коментари:0
Маја Глишић (21) из Дервенте је млада дјевојка која тренутно води најважнију битку у животу, битку за здравље.
Наиме, Маја болује од карцинома желуца.
Она је прошла кроз више циклуса хемотерапије, а њен труд и снага дали су резултате – тумор се смањио и сада је према ријечима љекара право вријеме да се уради операција која даје шансу да буде излијечена.
Друштво
Помозимо свештенику Богдану Стјепановићу из Бијељине, позовимо 1457
Међутим, операција и даље лијечење коштају много.
У питању је цифра од 60.000 КМ које породица, нажалост, не може сама обезбиједити.
Било каква помоћ, било донацијом, дијељењем информације или ријечима подршке пуно би значила.
Уплату је могуће извршити на текући рачун мајке:
Име и презиме: Тања Глишић
Број рачуна: 5553000042071775
За уплате из иностранства отворен је девизни рачун на име Мајине сестре:
Име и презиме: Николина Глишић
ИБАН: БА395620058220676918
СWИФТ: РАЗББА22
–WЕСТЕРН УНИОН–
Бања Лука
2 седм1
Градови и општине
2 седм0
Сцена
3 седм0
Кошарка
3 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму