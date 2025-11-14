Logo
Помозимо Маји Глишић из Дервенте да побиједи најважнију битку: За лијечење јој је потребно 60.000 КМ

Извор:

АТВ

14.11.2025

18:37

Фото: Društvene mreže/screenshot

Маја Глишић (21) из Дервенте је млада дјевојка која тренутно води најважнију битку у животу, битку за здравље.

Наиме, Маја болује од карцинома желуца.

Она је прошла кроз више циклуса хемотерапије, а њен труд и снага дали су резултате – тумор се смањио и сада је према ријечима љекара право вријеме да се уради операција која даје шансу да буде излијечена.

Апел за помоћ свештенику

Друштво

Помозимо свештенику Богдану Стјепановићу из Бијељине, позовимо 1457

Међутим, операција и даље лијечење коштају много.

У питању је цифра од 60.000 КМ које породица, нажалост, не може сама обезбиједити.

Било каква помоћ, било донацијом, дијељењем информације или ријечима подршке пуно би значила.

Уплату је могуће извршити на текући рачун мајке:

Име и презиме: Тања Глишић

Број рачуна: 5553000042071775

За уплате из иностранства отворен је девизни рачун на име Мајине сестре:

Име и презиме: Николина Глишић

ИБАН: БА395620058220676918

СWИФТ: РАЗББА22

Хуманитарна акција за Мају Глишић
–WЕСТЕРН УНИОН–

