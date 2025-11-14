Logo
Сутра сунчано уз пораст наоблачења

Извор:

АТВ

14.11.2025

13:58

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује топло уз сунчане периоде и постепено наоблачење од запада, а највиша температура ваздуха биће од 16 до 21 степен Целзијусов.

Очекује се ведро јутро са умјереним наоблачењем на западу, док ће свјежије бити у мјестима око ријека и у котлинама гдје се дуже задржи јутарња магла, наводи Републички хидрометеоролошки завод.

Током дана топло уз сунчане периоде и постепено наоблачење од запада.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, на западу повремено јак, југозападни.

Јутарња температура ваздуха од три до девет, а највиша дневна од 16 до 21 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава сунчано вријеме.

Температура измјерена у 13.00 часова: Рудо и Фоча пет, Вишеград и Соколац шест, Зеница осам, Чемерно 10, Гацко и Бугојно 11, Калиновик 12, Сребреница и Сарајево 13, Билећа, Хан Пијесак и Ливно 14, Мраковица, Мркоњић Град и Јајце 15, Добој, Дринић, Кнежево, Шипово и Мостар 16, Бијељина, Зворник, Нови Град и Србац 17, Тузла 18, Дрвар и Сански Мост 19, Приједор и Бихаћ 20, Бањалука и Рибник 21 степен Целзијусов.

Таг:

