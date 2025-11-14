Logo
Трагично преминуо новинар Коста Ђурђевић

14.11.2025

08:42

Трагично преминуо новинар Коста Ђурђевић
Фото: ТВ К3

Дугогодишњи новинар прњаворске ТВ К3 Коста Ђурђевић трагично је преминуо синоћ.

"Коста је иза себе оставио неизбрисив траг у нашој редакцији – својим професионализмом, преданошћу и људскошћу обиљежио је године које је провео с нама. Изражавамо најдубље саучешће његовој породици, пријатељима и свим колегама који су га познавали и поштовали. Његов одлазак представља велики губитак за све нас", стоји у објави ТВ К3.

Вријеме сахране биће ускоро познато.

