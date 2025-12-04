Вечерас на небу призор који ћемо опет моћи видјети тек за 17 година

04.12.2025
22:53
Пун Мјесец у децембру, познат као Хладни Мјесец, свој врхунац достићи ће у четвртак, 4. децембра 2025. године у 23:14 по ГМТ-у, односно у ноћи са четвртка на петак по нашем времену. Ипак, голим оком изгледаће потпуно округао и наредне ноћи, па ће прилике за уживање у призору бити двије вечери заредом.
Назив Хладни Мјесец потиче из традиције Мохавк Индијанаца и везан је уз долазак дугих, мрачних и хладних зимских ноћи које обиљежавају крај године.
Овај децембарски пуни Мјесец је уједно и трећи од четири узастопна супермјесеца те други највећи у 2025. години, одмах након новембра и тзв. Мјесеца дабра. Супермјесец настаје када се пуни Мјесец поклопи с његовим најближим приближавањем Земљи (перигеј), па на небу изгледа и до 10 посто већи и сјајнији него иначе.
Посебност Хладног Мјесеца је и у томе што се пење највише на небу од свих пуних Мјесеца током године. Како се приближава зимски солстициј 21. децембра, Сунце дању стоји најниже, док се Мјесец, који је насупрот Сунцу, ноћу пење највише изнад хоризонта.
Зато ће над нашим крајевима Хладни Мјесец ове зиме бити посебно упадљив – висок, бјелкаст и врло сјајан, идеалан и за градско посматрање, чак и онима који немају телескоп.
Стручњаци поручују да ову прилику не би требало пропустити, јер се исти овакав “високи” Хладни супермјесец понавља тек за око 17 година. Ако вам вријеме послужи, довољно је да подигнете поглед ка небу и уживате у можда најимпресивнијем пуном Мјесецу ове зиме.
