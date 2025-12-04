Logo
Large banner

Анели Ахмић напушта Елиту након масовне туче

Извор:

Телеграф

04.12.2025

22:48

Коментари:

0
Анели Ахмић напушта Елиту након масовне туче

Током емисије "Питања гледалаца" дошло је до озбиљног сукоба између Анели Ахмић и Асмина Дурџића, који је ескалирао и у физички обрачун.

Након краће расправе, Асмин је одгурнуо Анели, која је пала на под.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Свијет

Доживотна робија због обарања "Иљушина" 2024. године

У налету бијеса, устала је, залетјела се према њему и покушала да га удари шакама, при чему је поново пала. Дурџић је потом кренуо за њом, а Лука Вујовић и обезбјеђење одмах су интервенисали како би их раздвојили.

О инциденту се огласила и њена подршка, која захтијева реакцију надлежних органа и одређивање забране приласка њему, док истовремено наводе да је затражила помоћ адвоката.

- Желимо хитно да вас обавијестимо о скандалозној ситуацији: Адвокат који заступа Анели дошао је у Шимановце. Јасно је и гласно пред свима изјавила да жели помоћ и да жели да напусти објекат - гласила је прва објава, након чега је услиједила и друга:

- Морамо зауставити насилника и спријечити да настави овај линч. Захтјевамо хитну забрану приласка Асмина Дирџића. Не смијемо дозволити да се прича поново изврне и представи као да је она нешто скривила, нити да се још једно насиље заташка. Јасно ју је и видљиво гурнуо, а њена реакција је била посљедица тога. Ово није никаква "обострана туча", ово је брутално насиље мушкарца над женом.

Напитак

Савјети

Чајеви које треба пити пред спавање: Помажу у рјешавању бројних тегоба

Гледаоци спекулишу да би Ахмићева могла самоиницијативно напустити Елиту, с обзиром на то да већ данима показује емотивну нестабилност и често говори како више не може да издржи.

Подијели:

Таг:

Анели Ахмић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

Градови и општине

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

2 ч

0
Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса

Хроника

Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса

3 ч

0
Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

Свијет

Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

3 ч

0
Ужас на жељезничкој станици: Радника обезбјеђења ударио воз, није му било спаса

Хроника

Ужас на жељезничкој станици: Радника обезбјеђења ударио воз, није му било спаса

3 ч

0

Више из рубрике

Кија Коцкар и Катарина Живковић

Сцена

Кија Коцкар поново напала Каћу Живковић: Браво, Стојке

3 ч

0
Сукоб у Елити

Сцена

Невиђен сукоб у ријалитију Елита: Нису их могли смирити

4 ч

0
Шејла Зонић проживјела ужасну драму: Све су ми лађе потонуле

Сцена

Шејла Зонић проживјела ужасну драму: Све су ми лађе потонуле

4 ч

0
Прљаво казалиште

Сцена

Најтужнија балада настала је по истинитом догађају: Пјевала је цијела Југославија

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

25

Ауто потпуно здробљен: Ужасна несрећа на мосту у Бањалуци

22

58

Пуцао у невјенчану супругу, па у њену сестру: Обје се боре за живот

22

53

Вечерас на небу призор који ћемо опет моћи видјети тек за 17 година

22

48

Анели Ахмић напушта Елиту након масовне туче

22

39

Доживотна робија због обарања "Иљушина" 2024. године

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner