Анели Ахмић напушта Елиту након масовне туче

Извор:
Телеграф
04.12.2025
22:48
Коментари:0
Током емисије "Питања гледалаца" дошло је до озбиљног сукоба између Анели Ахмић и Асмина Дурџића, који је ескалирао и у физички обрачун.
Након краће расправе, Асмин је одгурнуо Анели, која је пала на под.
Свијет
Доживотна робија због обарања "Иљушина" 2024. године
У налету бијеса, устала је, залетјела се према њему и покушала да га удари шакама, при чему је поново пала. Дурџић је потом кренуо за њом, а Лука Вујовић и обезбјеђење одмах су интервенисали како би их раздвојили.
О инциденту се огласила и њена подршка, која захтијева реакцију надлежних органа и одређивање забране приласка њему, док истовремено наводе да је затражила помоћ адвоката.
- Желимо хитно да вас обавијестимо о скандалозној ситуацији: Адвокат који заступа Анели дошао је у Шимановце. Јасно је и гласно пред свима изјавила да жели помоћ и да жели да напусти објекат - гласила је прва објава, након чега је услиједила и друга:
- Морамо зауставити насилника и спријечити да настави овај линч. Захтјевамо хитну забрану приласка Асмина Дирџића. Не смијемо дозволити да се прича поново изврне и представи као да је она нешто скривила, нити да се још једно насиље заташка. Јасно ју је и видљиво гурнуо, а њена реакција је била посљедица тога. Ово није никаква "обострана туча", ово је брутално насиље мушкарца над женом.
Савјети
Чајеви које треба пити пред спавање: Помажу у рјешавању бројних тегоба
Гледаоци спекулишу да би Ахмићева могла самоиницијативно напустити Елиту, с обзиром на то да већ данима показује емотивну нестабилност и често говори како више не може да издржи.
Градови и општине
2 ч0
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
23
25
22
58
22
53
22
48
22
39
Тренутно на програму