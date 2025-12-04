Logo
Ужас на жељезничкој станици: Радника обезбјеђења ударио воз, није му било спаса

Извор:

Телеграф

04.12.2025

22:09

Коментари:

0
Фото: Unsplash

На жељезничкој станици у Земуну вечерас је погинуо радник обезбјеђења након што га је ударио воз, незванично сазнаје Телеграф.

Према првим информацијама са лица мјеста, несрећни мушкарац је ходао поред пруге са слушалицама у ушима и, због тога, није чуо приближавање воза.

Како су пренијели очевици, воз је долазио великом брзином, око 100 км/х, и ударац је био кобан.

За сада није познат идентитет настрадалог мушкарца.

(Телеграф.рс)

