Ненад Димитријевић за АТВ: Партизан никада није звао

Аутор:Иван Драгичевић
04.12.2025
21:51
Коментари:0
Годинама су га навијачи и медији повезивали са Партизаном због привржености према црно бијелим бојама, а садашњи плејмејкер Зенита Ненад Димтријевић негира да је икада имао понуду клуба из Београда.
- Никада није била опција. Партизан ме никада није звао - рекао је Димитријевић за АТВ.
Не пориче да је има жељу да сарађује са Жељком Обрадовићем.
- То би била велика част. Он је један од највећих тренера у Европи. Испратио сам ситуацију са Партизаном, нажалост свему дође крај - истакао је македонски кошаркаш који спада у ред најбољих плејмејкера у Европи.
Разговор са Ненадом Димитријевићем наредних дана можете погледати у спортским дијелу АТВ вијести.
Кошарка
1 ч0
Кошарка
3 ч0
Кошарка
3 ч2
Кошарка
14 ч0
Најновије
Најчитаније
22
48
22
39
22
36
22
25
22
17
Тренутно на програму