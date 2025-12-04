Logo
Ненад Димитријевић за АТВ: Партизан никада није звао

Иван Драгичевић

04.12.2025

21:51

Игокеа - Зенит
Фото: АТВ

Годинама су га навијачи и медији повезивали са Партизаном због привржености према црно бијелим бојама, а садашњи плејмејкер Зенита Ненад Димтријевић негира да је икада имао понуду клуба из Београда.

- Никада није била опција. Партизан ме никада није звао - рекао је Димитријевић за АТВ.

Не пориче да је има жељу да сарађује са Жељком Обрадовићем.

- То би била велика част. Он је један од највећих тренера у Европи. Испратио сам ситуацију са Партизаном, нажалост свему дође крај - истакао је македонски кошаркаш који спада у ред најбољих плејмејкера у Европи.

Разговор са Ненадом Димитријевићем наредних дана можете погледати у спортским дијелу АТВ вијести.

КК Игокеа

Zenit

КК Партизан

