Харају мутант вируси: Ово су симптоми који трају и до мјесец дана

Чекаонице домова здравља и педијатријске ординације пуне су дјеце и одраслих, једни се жале на симптоме сличне грипу, други на "класичну" сезонску прехладу, а ево о чему је ријеч.
Посљедњих недјеља многи грађани Србије су затражили помоћ љекара због температуре изнад 39 степени, бола у грлу и мишићима, опште малаксалоти. Било је и оних који су вирус "на ногама" прегурали по неколико дана, а потом су се суочили, са упорним кашљем, боловима у синусима и гнојном ангином.
Једнако су погођена дјеца и одрасли, али док се једни жале на симптоме сличне грипу, други су увјерени да их "ломи" сезонска прехлада.
"У праву су и једни и други, јер је ријеч о мутант вирусима. Притом, вируси имају циљ не да нас убију, већ да ојачају наш имуно систем, али посљедњих мјесец, мјесец и по дана, дешава се да особу која се изборила с једним вирусом, 'нападне' и други", објаснио је др Милићевић.
Према његовим ријечима, то се манифестује тако што, умјесто да се потпуно опорави послије недјељу, двије, обољели се осјећа још горе.
"И тако у круг, по три, четири недјеље. У таквим ситуацијама организам нема адекватан одговор. Антибиотици не помажу, јер ријеч је о вирусу, а не бактерији", прецизирао је доктор, па додао: "Било је много случајева дјеце која су вирус вукла и по неколико недјеља".
Као и увијек, др Милићевић савјетује родитељима да одведу дјецу да ураде крвну слику и провјере ЦРП.
"Јер ако се покаже да је бактеријска инфекција, онда антибиотици могу да помогну. Такође, савјетујем да болесну дјецу не воде у колектив како би се спријечила епидемија", истакао је др Милићевић, уз напомену да дјеци треба давати што више течности, лагане оброке и доста воћа и поврћа.
"У неким случајевима дјеца су добила дијареју и повраћала су, па је и то додатно маскирало о каквој болести је ријеч јер су родитељи мислили да је у питању стомачни вирус", навео је др Милићевић.
"По обичају, нама се обрате када дијете добије баш високу температуру или 'почне да гори', како то сликовито кажу. Многи су се жалили и да не може да једе, односно гута храну јер га грло јако боли. Наравно, праву дијагнозу можемо да дамо тек када видимо резултате анализе крви и ЦРП", заклучио је др Милићевић.
И његове колеге из домова здравља у цијелој Србији посљедњих недјеља су имали велики број одраслих који су се жалили на идентичне или сличне симптоме. Ипак, без обзира да ли је неко имао температуру изнад 39 степени или "ону безопасну од 37.2", љекари су истакли да је ријеч о мутираном вирусу, а прва ставр коју би обољели требало да ураде је да остану код куће и мирују макар неколико дана.
Пацијенти се на почетку инфекције најчешће жале на повишену температуру од 37,8 до 39, главобољу и бол у грлу. У каснијим фазама, у случају развијања болести.
Љекари савјетују мировање од четири до шест дана, унос течности, храну с доста влакана, доста поврћа и воћа.
Уз напомену да се пацијенти врате обавезама тек када се симптоми потпуно повуку, као главног кривца за дужину трајања болести навеле су мањак дисциплине и каснији одлазак љекару.
