Како пост утиче на здравље?

04.12.2025

19:34

Како пост утиче на здравље?

Божићни пост траје шест недјеља. Многи вјерници ће се у том периоду суздржавати од хране, неки ће у томе бити ригорознији од других, а сви знају да пост окрепљује и дух и тијело.

А шта он тачно ради нашем тијелу? Најкраће речено, када човјек пости, сваког дана пружа дуготрајну поштеду и обнављање сваком органу у тијелу. Нарочито је добар за здравље органа за варење, а доста утиче и на квалитет крви, која је основа здравља људи.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Скандалозно што нови гранични прелаз у Градишци неће бити отворен у планираном року

И то није новина, још од краја 19. вијека стручњаци су проучавали дјеловање поста на људско здравље. И још тада је откривено да је то стање када је организам принуђен да функционише користећи сопствене резерве.

Покретач осјећаја глади је сам центар глади. Уколико не једете, организам почиње да троши унутрашње резерве, приликом чега се најмање узима из нервног ткива, срца и осталих органа – организам користи прво обољела ткива, туморе, цисте, израслине и слично. То и јесте све оно што не припада организму и што би требало избацити.

Чак се на овај начин успјешно рјешавамо и паразита из наших тијела који не желе да изађу док једемо јер се и они сами хране намирницама које ми узимамо.

Соколски дом

Бања Лука

Драма око Соколског дома у Бањалуци се наставља

И ако сте мислили да ћете наштетити свом организму, треба да знате да су експерименти показали и да је количина резерви које организам може да користи толика да тијело може да иде до потпуне исцрпљености, што износи 40 до 50 одсто тежине човјека!

Подмлађивање коже

Већ послије неколико дана могу да се уоче ефекти поста на кожи. Постаје љепша и блиставија, као да сте се подмладили неколико година. Оштре линије и боре постају мање упадљиве, кожа постаје млађа, добија љепшу боју и сјај, а побољшава се и сама структура ткива.

И док се организам одмара, функције органа су смањене, стомак мирује, крвоток се правилно распоређује, а мозак ради логички, резоновање је бистро. Страст се смирује, нагони уступају мјесто разуму, тако да тада емоције потпадају под контролу разума.

Витални органи заштићени, нема штетних посљедица

Чак и када гладујете витални органи као што су мозак, срце, жлијезде с унутрашњим излучивањем су у потпуности заштићени и поштеђени од било каквих штетних посљедица. А наш организам подстиче изградњу нових ћелија.

hrvatska zastava

Регион

Хрватска: Антифашизам као једини одговор на фашизам?

Пост у физиолошком смислу много помаже нашем организму. Чисти га од физичког баласта и тако ствара услове за духовно чишћење.

Зато на самом крају поста човјек осјећа лакоћу, радост и позитиван однос према животу.

(24седам.рс)

Коментари (0)
