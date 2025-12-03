Ако овако спавате, расте ризик од срчаног удара

Извор:
Нова анализа представљена на Научној сесији Америчког удружења за срце 2025. сугерише да чак и мале количине вјештачког свјетла током спавања могу изазвати мождану активност повезану са стресом која потиче упалу артерија.
Током деценија праћења, 17 одсто од 466 одраслих особа укључених у студију развило је озбиљне кардиоваскуларне проблеме, а истраживачи су саопштили да свако повећање стандардне девијације у изложености ноћној свјетлости одговара знатно већој вјероватноћи срчаног удара: 35 посто током пет година и 22 посто током десет.
Студија, проведена у Општој болници Масачусетс, а коју је истакао "Хелтлајн", још није прошла стручну рецензију.
Истраживачи су упоредили нивое свјетлости у домовима учесника са процјенама свјетлости добијеним сателитским путем и пронашли конзистентне везе између вјештачког свјетла ноћу и хроничне васкуларне упале.
Они који живе усред стресних фактора из околине, попут буке из саобраћаја и насеља са нижим приходима, суочили су се са још стрмијим кривуљама ризика.
Кардиолог Џејн Морган, која је разговарала с "Хелтлајном", али није била укључена у студију, рекла је да се механизам поклапа с оним што клиничари виде.
Напоменула је да особе које спавају у свјетлијим собама више пута показују веће стопе срчаних болести јер су производња мелатонина, регулација крвног притиска и тајминг хормона раног јутра поремећени када тијело не прима продужени мрак.
Њене забринутости одражавају раније контролисане експерименте, укључујући лабораторијску студију из 2022. године у којој су волонтери, који су спавали на отприлике 100 лукса, искусили убрзан рад срца, смањен дубок сан и смањену осјетљивост на инзулин.
Друга опсервацијска истраживања повезала су ноћно свјетло у затвореном простору с атеросклерозом и повећаним поремећајима спавања.
Морган каже да је тамније окружење за спавање једноставан, доказима поткријепљен превентивни корак.
То укључује чврсто затварање завјеса, кориштење материјала за замрачивање, бртвљење отвора на вратима, ношење маске за спавање и одабир ноћних свјетала активираних покретом умјесто оних која стално свијетле.
