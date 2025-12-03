Проблем масне јетре не настаје од масне хране, већ од ових намирница

03.12.2025
07:45
Холестерол не скаче од сланине и јаја, кривац су ове 2 ствари које су смрт за јетру и само гомилају масноћу. Нећу да једем јаја, добићу холестерол!“ То су чисте небулозе, тврди нутрициониста Предраг Ненадић.
Чувени стручњак Предраг Ненадић је један од познатијих нутрициониста који је своје квалификације стицао на престижним свјетским универзитетима. Био предсједник Удружења Нутрициониста Југославије и председник Друштва за унапређење исхране. Радио и стручно се усавршавао на Универзитетској клиници у Лудвигсхафену у Њемачкој, као дијететичар-нутрициониста, преноси Стил.
Као научни радник и публициста оглашавао се и писао за бројне стручне часописе и издао престижне стручне књиге: Како храном да сачуваш здравље (1976), 1001 начин да доживиш стоту (1978), Стандарди у исхрани студената Југославије (1979), Д Комплеx 101 (2017), Снагом воље до идеалне тјелесне тежине – лијечење гојазности (2018), Храна као лијек – дијетотерапија болести (2019) и Јабуково сирће-чувар вашег здравља (2019). А за његов рад награђен је и бројним наградама.
Наиме, објашњава шта је главни узрок настанка холестерола и масне јетре.
''Проблем масне јетре не настаје од масне хране. То су огромне заблуде. Ту се пецају многи. Јетра вишак шећера пребацује у масно ткиво. Холин (Б4 витамина) којег иначе има у сланини, у јајима и месу, распоређује тај холестерол и не дозвољава да се задржава у јетри, него га шаље у масно тикво па добијемо повећи стомак, увећану задњицу и тд. Е када нема довољно тих здравих масти, које смо избацили плашећи се да ћемо добити холестерол, ми онда добијемо масну јетру'', истакао је једном приликом и додао:
– То је такозвана неалкохолна масна јетра. Та масна јетра онда не може да ради, не може да чисти наше тијело од токсина, не може да врши детоксикацију. То ћемо примјетити тако што ће нам на кожи излазити акне, бубуљице, повећаће нам се перут, нокти се љуште, сврби нас тијело…
Истиче да је добар холестерол неопходан организму како би одлично функционисао.
''Холестерол није нешто што је природа створила против човјека. Холестерол треба човјеку, из њега се синтетишу многи хормони, он ствара и ћелијску опну, неопходан је човјеку! Али када га има превише, оног лошег, са ниском густином – ЛДЛ холестерол'', онда имамо проблем.
Открио је и како долази до повећања триглицерида.
''Ако имате триглицериде, нисте јели свињетину, јели сте воће, много хљеба, пецива, рафинисаног брашна, у томе је проблем'', подвлачи за Стил.
– Све је у храни! Веома је важно да водите уредан живот. Уношење довољне количине воде. Јетра воли много воде – то је од пресудне важности! Морамо уносити оптималне количине биљних влакана и растворљивих и нерастворљивих. Морамо јести ону храну коју јетра воли, а то су горке ствари као што су линцура, маслачак, корен чичка и тд.
Доктор Ненадић савјетује да избаците из исхране све угљене хидрате и вјештачке шећере, како бисте успјели да снизите холестерол и триглицериде.
