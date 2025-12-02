У Српској још једна особа преминула од опасног вируса

Извор:
АТВ
02.12.2025
18:30
Коментари:0
У Републици Српској је за 7 дана на САРС-КоВ-2 тестирано 37 пацијента, а нови корона вирус потврђен је код 5 особа.
Ријеч је о 2 мушкарца и 3 жене, старије животне доби, саопштили су из Института за јавно здравство Српске.
Овом институту пријављен је још један смртни случај.
Сцена
Откривено колико је Марија Шерифовић платила сурогат мајку
Од средине октобра, од посљедица ковида у Српској је преминуло 6 пацијената.
У болницама у Републици Српској тренутно је хоспитализовано 5 пацијената са посљедицама корона вируса.
До сада је у Српској потврђено 122.300 случајева корона вируса, а преминуле су укупно 6.734 особе. Тестирано је укупно 466.838 особа.
XFG је и даље доминантна САРС-КоВ-2 варијанта у региону.
СЗО је класификовала ову варијанту корона вируса као „варијанту под праћењем“…
Савјети
Ево када треба посадити божићну пшеницу
Овај сој, познат и као “Стратус“, шири се брзо и узрокује различите клиничке слике. Ријеч је о хибриду 2 постојећа омикрон соја, што омогућава вирусу да се лакше веже за људске ћелије и да се брже шири од претходних варијанти короне.
Иако је врло заразан, стручњаци наглашавају да XFG, засад, не узрокује теже форме болести.
Док су 2020. губитак чула укуса и мириса били препознатљиви знакови корона вируса, данас се чешће јављају симптоми слични прехлади – цурење носа, бол у грлу, зачепљени синуси, промуклост, али и температура, упоран кашаљ, умор, главобоља, кратак дах, те стомачне тегобе попут мучнине и дијареје. Промукло грло постало је један од карактеристичних знакова новијих варијанти.
Здравље
5 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
11 ч0
Здравље
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму