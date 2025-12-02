Logo
У Српској још једна особа преминула од опасног вируса

Извор:

АТВ

02.12.2025

18:30

болест, зараза, болница
Фото: Unsplash

У Републици Српској је за 7 дана на САРС-КоВ-2 тестирано 37 пацијента, а нови корона вирус потврђен је код 5 особа.

Ријеч је о 2 мушкарца и 3 жене, старије животне доби, саопштили су из Института за јавно здравство Српске.

Овом институту пријављен је још један смртни случај.

marija serifovic

Сцена

Откривено колико је Марија Шерифовић платила сурогат мајку

Од средине октобра, од посљедица ковида у Српској је преминуло 6 пацијената.

У болницама у Републици Српској тренутно је хоспитализовано 5 пацијената са посљедицама корона вируса.

До сада је у Српској потврђено 122.300 случајева корона вируса, а преминуле су укупно 6.734 особе. Тестирано је укупно 466.838 особа.

Доминантан сој

XFG је и даље доминантна САРС-КоВ-2 варијанта у региону.

СЗО је класификовала ову варијанту корона вируса као „варијанту под праћењем“…

Božićna pšenica

Савјети

Ево када треба посадити божићну пшеницу

Овај сој, познат и као “Стратус“, шири се брзо и узрокује различите клиничке слике. Ријеч је о хибриду 2 постојећа омикрон соја, што омогућава вирусу да се лакше веже за људске ћелије и да се брже шири од претходних варијанти короне.

Иако је врло заразан, стручњаци наглашавају да XFG, засад, не узрокује теже форме болести.

Симптоми XFG соја врло су слични симптомима ранијих омикрон варијанти, а то су:

  • упала грла и промуклост,
  • кашаљ,
  • зачепљен нос или цурење из носа,
  • грозница или дрхтавица,
  • краткоћа даха,
  • губитак чула окуса или мириса,
  • умор,
  • главобоља,
  • болови у мишићима,
  • мучнина, повраћање или дијареја.

Док су 2020. губитак чула укуса и мириса били препознатљиви знакови корона вируса, данас се чешће јављају симптоми слични прехлади – цурење носа, бол у грлу, зачепљени синуси, промуклост, али и температура, упоран кашаљ, умор, главобоља, кратак дах, те стомачне тегобе попут мучнине и дијареје. Промукло грло постало је један од карактеристичних знакова новијих варијанти.

