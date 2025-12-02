Ово воће преко ноћи препороди јетру, помаже код упала и детоксикације

02.12.2025
Које воће је заиста лијек? Љекари откривају један моћан плод који преко ноћи препороди јетру. Помаже код упала и детоксикације.
Не постоји ништа боље! Љекари кажу да само ово воће може потпуно да препороди јетру. Погледајте како боровнице штите најважнији орган у тијелу.
Болест јетре погађа милионе широм свијета, а проблем је што ова потенцијално смртоносна обољења могу годинама да се развијају без симптома. Пошто је јетра централни дио природног система детоксикације организма, од изузетне је важности да овај орган остане здрав.
Болести јетре могу настати због алкохола, генетике, одређених вируса, али и исхрана има велики утицај.
''Некада су промјене у исхрани биле једини начин лијечења болести јетре'', објашњава др Жаопинг Ли, директорка Центра за хуману исхрану и шефица Клиничке нутриције на УЦЛА. „Квалитет хране и унос су основ за здравље јетре.“
Не постоји магична намирница која ће преко ноћи препородити јетру, али хепатолози се слажу да једно воће посебно доприноси њеном здрављу.
Иако већина воћа и поврћа помаже јетри, љекари истичу да су боровнице посебно моћне.
''Боровнице су једно од највише проучаваних воћа када је у питању заштита јетре'', каже др Ентони Мартинез, хепатолог и професор медицине на Универзитету у Бафалу. Њихова предност је у томе што садрже полифеноле и антоцијанине – биљне супстанце познате по антиоксидативном и антиинфламаторном дејству.
Боровнице помажу јетри тако што:
смањују оксидативни стрес,
снижавају упале,
побољшавају метаболизам масти,
штите од фиброзе и потенцијално канцерогених промјена.
Иако су истраживања углавном рађена на животињама, резултати су обећавајући. Студија из 2023. показала је да су суплементи боровница значајно смањили оштећења јетре код пацова.
Друго истраживање открило је да су пацови који су добијали екстракт боровнице имали бољу функцију јетре у односу на контролну групу.
''Боровнице су показале заштитно дејство против ожиљака на јетри – макар у животињским моделима''', додаје др Ани Кардашијан из УСЦ.
Не постоји тачна препорука само за јетру, али америчке смјернице савјетују да одрасли уносе од 1,5 до 2,5 шоље воћа дневно. Др Мартинез савјетује да се свакодневно поједе пола до једне шоље свјежих или замрзнутих боровница, што је довољно да се виде позитивни метаболички ефекти.
Љекари наглашавају да само боровнице нису довољне. Ево шта још препоручују:
Слиједите медитеранску исхрану – богата поврћем, рибом, маслиновим уљем, а сиромашна рафинисаним шећерима и засићеним мастима.
Избјегавајте алкохол – чак и мале количине могу да оштете јетру.
Пијте кафу – редовно испијање кафе повезано је са мањим ризиком од масне јетре и фиброзе.
Смањите унос ултрапрерађене хране – она повећава ризик од болести јетре.
Вјежбајте редовно – најмање пет пута недјељно, саветује др Кардашијан.
Осим боровница, добро је јести и цитрусе, црвено и љубичасто грожђе, папају и кактусову крушку (прицклy пеар), јер и они имају снажна антиоксидативна и противупална својства, пише Нова.рс.
