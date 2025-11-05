Ове намирнице су главни кривци за масну јетру

05.11.2025
10:24
Коментари:0
Јетра не воли пет ствари, оне су најпогубније, избаците их. Некада нам је тешко да се одрекнемо појединих намирница, нарочито слаткиша и грицкалица.
Могли бисмо данима да их једемо, једноставно, организам их тражи, али треба да знамо да наше тијело реагује на све што конзумирамо. Тако да се дешава да чак и ако су намирнице на први поглед добре. Оне могу негативно утицати на наше здравље, уништава јетру.
Истраживања показују да конзумирање умјерених количина додатих шећера може удвостручити производњу масти у јетри што може довести и до болести масне јетре, али и дијабетеса типа 2. Унос чак и мањих количина тог шећера може довести до промјена у метаболизму.
У студији која је објављена у Џорнал оф Хепатолоџи утврђено је да фруктоза (шећер) у течном облику може утицати на метаболизам јетре. У студији је учествовало 94 мушкараца старосне доби између 18 и 30 година, са индексом тјелесне масе испод 24. Истраживачи су се одлучили за њих због мање тјелесне масе и како би смањили шансе да су се код њих већ појавиле масти у јетри.
Здравље
Три пића која уништавају јетру и подижу лош холестерол
Уз коришћење маркера, откривено је да учесници у студији нису конзумирали више калорија него прије студије. Иако су конзумирали исти број калорија, додавање напитака заслађених шећером и конзумација фруктозе, утицали су на њихово здравље. Укључујући на повећање производње масти.
Америчко удружење за срце, савјетује људима да не уносе више од 6 одсто дневних калорија из додатог шећера. Примјера ради, многе Американке би требало да конзумирају само 100 калорија (што је шест кашичица или 25г додатог шећера). Мушкарци би требало да конзумирају 150 калорија (9 кашичица или 36г).
Ипак, Центар за контролу и превенцију болести извијестио је да просјечан Американац конзумира чак 17 кашичица фруктозе дневно. То је због чињенице да многа прерађена храна коју свакодневно једемо садржи додате шећере, а неки од њих су скривенији од других. Тако се они могу наћи у било којој намирници од житарица коју редовно уносимо за доручак, али и у сиревима и оброцима из микроталасне пећнице.
Флаширана пића, посебно сокови, јесу аларм за узбуну. Ако желите да ваша исхрана буде избалансирана и да имате здраву јетру, погледајте навике које би требало да избјегавате.
Шећер и слатка пића
Пића заслађена шећером попут газираних и спортских пића, десерти, слаткиши су извор су додатог шећера који је штетан за јетру. Шећер и кукурузни сируп из ових извора претварају се у масти јер нису извор енергије.
Здравље
Ово су рани симптоми болести јетре које већина људи игнорише
Рафинисани угљени хидрати
Све врсте пецива и колача који се праве од рафинисаних житарица а ту спадају ђевреци, крофне, пецива спадају у ову групу. Бијели хљеб, лепиње за бургер хотдог такође. Ове намирнице подижу ниво шећера у крви и могу довести до инсулинске резистенције.
Прерађена храна
Смрзнуте вечере, све што долази у кутији, конзерви је високо обрађена храна. Ове намирнице не само да садрже у себи високо рафинисане угљене хидрате и додате шећере већ и у себи имају соли.
Црвено месо
Иако је с једне стране здраво га јести и пожељно је на менију особа које су малокрвне чини се да црвено месо има и својих лоших страна. Као извор засићених масти повезан је са масном болешћу јетре. Храна са високим садржајем масти има снажан ефекат на повећање триглицерида у јетри.
Здравље
Ако имате масну јетру, пробајте ово воће
Алкохол уништава јетру
О штетности алкохола не морамо говорити, али је важно знати да и умјерена употреба алкохола додатно накупља масти у јетри. Зато се препоручује, ако је могуће потпуно избјегавање алкохола.
Уклањање ових нездравих навика могу вам побољшати здравље јетре а свакако можете изгубити и на тежини уколико вам је то циљ, преноси Крстарица.
Најновије
Најчитаније
13
00
12
50
12
50
12
48
12
43
Тренутно на програму