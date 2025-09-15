Ово су рани симптоми болести јетре које већина људи игнорише

15.09.2025
19:26
Коментари:0
Због тога је изузетно важно препознати прве знакове њеног оштећења.
Ови симптоми су често суптилни и лако се могу помијешати са уобичајеним тегобама као што су умор или проблеми са варењем. Ипак, рано откривање болести јетре може спријечити озбиљна и трајна оштећења.
Један од првих знакова проблема са јетром може бити стални осјећај умора који не пролази чак ни послије одмора. Јетра има важну улогу у прочишћавању крви и производњи енергије. Када не функционише како треба, цијели организам успорава.
Такав вид исцрпљености је дубљи од обичног умора након радног дана и може значајно утицати на свакодневне активности. Многи то приписују стресу или неспавању, а ријетко помисле на јетру као могући узрок.
Благ бол или непријатан притисак у горњем десном дијелу стомака, испод ребара, може бити знак болести јетре. Често се погрешно тумачи као истегнуће мишића или пробавна сметња. Међутим, када је јетра упаљена или оштећена, може се увећати и притискати околна ткива, што изазива нелагодност. Ако та бол траје дуже или се погоршава, важно је обратити се љекару јер може указивати на озбиљнији проблем.
Приметан пад апетита, понекад уз гађење према храни, још је један могући знак болести јетре. Јетра игра кључну улогу у варењу и искоришћавању хранљивих материја, па њено слабљење може довести до проблема са метаболизмом.
То често узрокује губитак тјелесне масе, а понекад и мишићне масе. Ако се овакве промјене догоде нагло и без јасног разлога, потребно је размотрити могућност да јетра стоји иза тога.
Проблеми са јетром могу да се огледају и на кожи. Једна од чешћих промјена су такозвани пауколики ангиоми – мале црвене тачкице са танким крвним судовима који подсјећају на паукову мрежу. Обично се појављују на грудима, раменима или горњем дијелу тијела.
Осим тога, црвенило дланова, познато као палмарни еритем, такође може указивати на хормонски дисбаланс повезан са јетром. Иако се ове промјене развијају полако и лако се занемаре, у комбинацији са другим симптомима могу бити важан знак упозорења.
Упорна, иако блага, мучнина, као и надутост, слабије варење или учестали пролив, могу бити рани знакови проблема са јетром. Када јетра не производи довољно жучи или не може ефикасно да уклања токсине, пробавни систем трпи посљедице. Људи овакве тегобе често повезују са исхраном или стресом, али ако се често понављају, препоручује се консултација са љекаром.
Здравље јетре је кључно за нормално функционисање цијелог организма. Иако почетни симптоми могу дјеловати безазлено, не треба их игнорисати. Правовремено препознавање знакова и савјетовање са љекаром могу спријечити озбиљна оштећења и дугорочне посљедице.
(Борба/Б92)
Најновије
Најчитаније
21
32
21
22
21
17
21
16
21
14
Тренутно на програму