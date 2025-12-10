Земљотрес магнитуде 6,5 степени погодио Хокаидо

Извор:
СРНА
10.12.2025
16:56
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 6,5 степени Рихтерове скале погодио је регију острва Хокаидо у Јапану, саопштио је Европски медитерански сеизмолошки центар.
Потрес се догодио на дубини од 57 километара, наводи се у извјештају.
Свијет
Издато упозорење на мегапотрес: Носите кациге
Ову област је прије два дана погодио земљотрес магнитуде 7,5 степени по Рихтеру, након којег се формирао цунами висине до 70 центиметара.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
19
00
18
57
18
55
18
50
18
41
Тренутно на програму