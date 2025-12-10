Logo
Large banner

Земљотрес магнитуде 6,5 степени погодио Хокаидо

Извор:

СРНА

10.12.2025

16:56

Коментари:

0
Земљотрес магнитуде 6,5 степени погодио Хокаидо
Фото: EMSC/screenshot

Земљотрес магнитуде 6,5 степени Рихтерове скале погодио је регију острва Хокаидо у Јапану, саопштио је Европски медитерански сеизмолошки центар.

Потрес се догодио на дубини од 57 километара, наводи се у извјештају.

zemljotres potres

Свијет

Издато упозорење на мегапотрес: Носите кациге

Ову област је прије два дана погодио земљотрес магнитуде 7,5 степени по Рихтеру, након којег се формирао цунами висине до 70 центиметара.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Japan

Hokaido

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Издато упозорење за мегаземљотрес: Наредни дани су кључни!

Свијет

Издато упозорење за мегаземљотрес: Наредни дани су кључни!

1 д

0
Расте број повријеђених у снажном земљотресу

Свијет

Расте број повријеђених у снажном земљотресу

1 д

0
Јапан укида упозорење на цунами након земљотреса магнитуде 7.5

Свијет

Јапан укида упозорење на цунами након земљотреса магнитуде 7.5

1 д

0
Земљотрес у Јапану

Свијет

У земљотресу у Јапану 30 повријеђених, влада упозорава на могући јачи потрес

1 д

0

Више из рубрике

Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

Свијет

Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

3 ч

0
Брижит Макрон опет у центру скандала: Брутално вријеђала феминисткиње

Свијет

Брижит Макрон опет у центру скандала: Брутално вријеђала феминисткиње

4 ч

0
Мађарска одбила план ЕУ: Нећемо примити ниједног мигранта

Свијет

Мађарска одбила план ЕУ: Нећемо примити ниједног мигранта

5 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин

Свијет

Више од 700.000 грађана Русије упутило захтјев за директну линију с Путином

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

00

Јокић сваке године изгуби готово 10.000.000 долара? Разлог је "бизаран"

18

57

Централне вијести, 10.12.2025.

18

55

Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?

18

50

Научници утврдили колико су људи заправо моногамни у поређењу са другим врстама

18

41

Из АМС-а јављају: Теретњаци на улаз у Хрватску на Батровцима чекају 8 сати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner