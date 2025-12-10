Мађарска одбила план ЕУ: Нећемо примити ниједног мигранта

Извор:
Мађарска неће спровести пакт Европске уније (ЕУ) о миграцијама и неће примити ниједног мигранта, рекао је Гергељ Гуљаш, шеф кабинета мађарског премијера Виктора Орбана, на редовној конференцији за новинаре.
Гуљаш је навео да ће сљедеће недјеље у Бриселу бити одржан самит ЕУ, али да су министри унутрашњих послова и правде већ донели одлуку о расподели миграната, што одређује и број и капацитет за Мађарску, преноси агенција МТИ.
"Међутим, Мађарска неће спровести пакт о миграцијама и неће примити ниједног мигранта", истакао је Гуљаш, а преноси Танјуг.
У повратку из Истанбула, мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је у понедјељак у разговору са новинарима да ће питања у вези са миграцијама бити у фокусу наредних избора у Мађарској, заказаних за април 2026. године.
"Да ли ћемо се одупријети и побунити против одлуке Брисела или ће мађарске политичке партије попустити пред притиском ЕУ, прихватити њихову одлуку и дозволити мигрантима да са запада улазе у Мађарску", навео је Орбан, пренијела је раније мађарска новинска агенција.
Неколико сати раније, Орбан је на Фејсбуку објавио да Мађарска неће примјењивати договор ЕУ о миграцијама, пише РТ Балкан.
